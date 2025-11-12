El Ministerio de Seguridad formalizó este miércoles la creación de la Carrera de Investigador de Delitos para Profesionales en la Policía Federal Argentina (PFA), mediante la Resolución 1291/2025 publicada en el Boletín Oficial.
El Gobierno lanzó un programa federal para fortalecer la atención en la primera infancia
A través de la Resolución 631/2025, se creó el Programa Federal de Primera Instancia para mejorar el acceso de niños y familias vulnerables a servicios de cuidado y desarrollo desde el embarazo hasta los cuatro años.Argentina12/11/2025
El Gobierno creó el Programa Federal de Primera Instancia, que estará a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a través de la Resolución 631/2025.
La medida se hizo efectiva mediante la publicación de la Resolución 631/2025 en el Boletín Oficial. En ella, detallaron que el objetivo central de este programa es mejorar el acceso de la población más vulnerable a servicios de primera infancia, y elevar la calidad de la atención, del cuidado y la crianza de niños desde el embarazo hasta los cuarenta y ocho meses, articulando intervenciones conjuntas entre la Nación, las Provincias, y los entornos institucionales (Centros de Desarrollo Infantil) y familiares. A su vez, busca promover el Desarrollo Infantil Temprano (DIT) y fortalecer el capital humano de las nuevas generaciones, garantizando el desarrollo integral desde los primeros años de vida de niños.
Por esto mismo, el programa se centrará en fortalecer la institucionalidad nacional y provincial en políticas de primera infancia; mejorar la calidad de los Centros de Desarrollo Infantil a través de estándares comunes, capacitación y monitoreo; ampliar las estrategias de acompañamiento familiar territorial; generar sistemas de información integrados que orienten la toma de decisiones; e implementar esquemas de financiamiento basados en resultados y cumplimiento de objetivos.
Entre sus argumentos, señalaron que Gobierno nacional considera que la inversión en la primera infancia, como una acción estratégica y de alto impacto para el desarrollo humano y el progreso social y económico del país, dado que constituye una etapa crítica en la que los niños experimentan un crecimiento acelerado en su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social.
Para eso, destacaron de vital importancia contar con instrumentos programáticos que permitan, de manera coordinada y coherente, implementar una política destinada a la protección y aumento de la calidad de los servicios de primera infancia conforme a los roles y funciones asignados a cada nivel de Gobierno. Todo esto se llevará a cabo en virtud del diagnóstico inicial que cada provincia realice respecto al funcionamiento y necesidades de mejora del sistema.
Frente a esto, establecieron que la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, como organismo especializado en los derechos de niñez y adolescencia, será quien fiscalizará la correcta aplicación de este programa, mientras que las provincias tendrán a su cargo la implementación de la política pública.
En ese sentido, destacaron que el Gobierno local se encuentra en mejores condiciones de asistir a los niños y las familias de su comunidad, y que su actuación resulta más efectiva y eficiente, dado que cuenta con mayores capacidades operativas y de diagnóstico en su territorio.
“Tendrán plena responsabilidad de la implementación en el territorio, el contrato de los profesionales, sus traslados y demás aspectos operativos. El pago de este componente será en función de la cantidad de familias efectivamente acompañadas y registradas en el Sistema”, aclaran las bases del programa.
Para eso, “la Nación acordará con la provincia, mediante un convenio marco, un monto total de cápitas o vouchers mensuales disponibles a transferir, así como un máximo de familias a acompañar”.
A su vez, la ayuda será enviada de manera proporcional a los índices de pobreza infantil de cada provincia, priorizando a aquellas que presenten números más que preocupantes. “Los departamentos priorizados son aquellos con un valor de IPI igual o superior a 7, representando el 40% de los departamentos con mayor vulnerabilidad a nivel nacional.
”A fin de garantizar el carácter federal del Programa, se establece que todas las provincias contarán con al menos el 10% de sus departamentos incluidos”, explicaron. Sin embargo, mencionaron que: “Si una provincia no alcanza con el porcentaje de departamentos que cumplan con ese criterio de IPI mayor o igual que 7, se incorporarán los que le siguen en nivel de vulneración hasta completar el umbral mínimo”.
Con información de Infobae
La Justicia de Mercedes declaró la quiebra de la histórica láctea La Suipachense (Lácteos Conosur S.A.), que acumulaba más de 1.000 cheques rechazados por $8.500 millones y tenía su actividad totalmente paralizada.
Más del 40% de los hogares argentinos desarmó ahorros o vendió cosas para gastos corrientesArgentina12/11/2025
Un informe reciente del INDEC reveló que casi un cuarto de la población de bajos ingresos (22,5%) tuvo que endeudarse con familiares o amigos durante el primer semestre de 2025.
El INDEC publica este miércoles 12 de noviembre la inflación de octubre. Las consultoras privadas y el REM del BCRA anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volverá a superar el 2%.
La carne se dispara: precios suben 12% y proyectan hasta 20% más hacia fin de añoArgentina12/11/2025
El precio de la carne vacuna vuelve a preocupar a los consumidores, con aumentos en góndolas y carnicerías que oscilan entre el 8% y 12% en las últimas dos semanas. Analistas y referentes del sector proyectan que esta tendencia alcista continuará.
ATE anunció paro nacional y movilización el 19 de noviembre contra la reforma laboralArgentina12/11/2025
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, llamó a "enfrentar ya en la calle a esta reforma" y denunció la "emergencia salarial" en la administración pública. La decisión fue tomada en el marco de un plenario federal de delegados de todo el país.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
ADP anunció un paro porque Diputados quiere modificar el Estatuto del Educador
La Asociación Docente Provincial confirmó una medida de fuerza en oposición al proyecto de ley que busca incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Educador. La iniciativa será tratada este martes en la Cámara de Diputados.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.