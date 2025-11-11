ADP suspendió el paro tras la decisión de Diputados de postergar la reforma del Estatuto Docente

La Asociación Docente Provincial (ADP) anunció la suspensión del paro programado para el 19 de noviembre, tras la decisión de la Cámara de Diputados de postergar el tratamiento del proyecto de modificación del Estatuto Docente.

El gremio había confirmado la medida de fuerza esta mañana, pero tras la sesión ordinaria de la tarde, comunicó su levantamiento. Diputados resolvió no avanzar con la iniciativa que limitaba los traslados docentes, luego del fuerte rechazo gremial y las críticas por la falta de consulta previa.

La diputada Laura Cartuccia, anticipó que convocará a los gremios docentes a una reunión para trabajar en una “reforma integral” del Estatuto Docente con consenso de los sectores involucrados.

La decisión fue difundida por ADP mediante un comunicado oficial en la red social Facebook.