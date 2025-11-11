El Ministerio de Educación de Salta desmintió categóricamente un rumor que se viralizó por WhatsApp sobre un presunto aborto de una alumna de primaria en el baño de una escuela de la Capital.
ADP suspendió el paro tras la decisión de Diputados de postergar la reforma del Estatuto Docente
ADP suspendió el paro docente previsto para el 19 de noviembre, luego de que Diputados postergara el debate del proyecto de modificación del Estatuto Docente tras el rechazo gremial.Educación11/11/2025Ivana Chañi
La Asociación Docente Provincial (ADP) anunció la suspensión del paro programado para el 19 de noviembre, tras la decisión de la Cámara de Diputados de postergar el tratamiento del proyecto de modificación del Estatuto Docente.
El gremio había confirmado la medida de fuerza esta mañana, pero tras la sesión ordinaria de la tarde, comunicó su levantamiento. Diputados resolvió no avanzar con la iniciativa que limitaba los traslados docentes, luego del fuerte rechazo gremial y las críticas por la falta de consulta previa.
La diputada Laura Cartuccia, anticipó que convocará a los gremios docentes a una reunión para trabajar en una “reforma integral” del Estatuto Docente con consenso de los sectores involucrados.
La decisión fue difundida por ADP mediante un comunicado oficial en la red social Facebook.
“Escuela para padres”: la propuesta de Educación para prevenir la trata y explotación sexual de menores en Salta
Tras el avance de la causa por captación de adolescentes en Salta, el Ministerio de Educación impulsa talleres y un programa especial para que las familias aprendan a detectar riesgos y proteger a sus hijos frente al grooming y la trata.
Taller gratuito de educación financiera para docentes este martes
Fiorella Aiello, coordinadora nacional de Junior Achievement, recordó que este martes se realizará en Salta un taller intensivo de educación financiera destinado a docentes de nivel secundario.
“Nefasto y flojito de papeles”, Mazzone sobre Sitepsa
El secretario general de ADP, Fernando Mazzone, cuestionó con dureza al gremio docente y advirtió que no compartirá la mesa paritaria con quienes “se dedican a atacar a los colegas”.
Mazzone pedirá explicaciones al Gobierno por presuntos acuerdos con Sitepsa
El titular de ADP cuestionó duramente a Sitepsa a quien calificó como “totalmente irregular” y exigió al Gobierno provincial que aclare la relación que mantenía con esa organización.
“No todo es juego, protege tu libertad”: adolescentes salteños crean campañas contra la trata
La Fundación Volviendo a Casa impulsa prevención escolar con apoyo del Ministerio de Educación de la provincia. Desde la mirada adolescente, se diseñaron flyers sobre riesgos en redes y videojuegos.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Este martes 11 de noviembre se abre el Portal 11/11, una fecha considerada en la espiritualidad y numerología como uno de los días de mayor energía del año.
ADP anunció un paro porque Diputados quiere modificar el Estatuto del Educador
La Asociación Docente Provincial confirmó una medida de fuerza en oposición al proyecto de ley que busca incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Educador. La iniciativa será tratada este martes en la Cámara de Diputados.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.