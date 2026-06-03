Negocios sostenibles y responsabilidad social: la nueva propuesta académica de la UNSa

La Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) puso en marcha una nueva propuesta de formación orientada a uno de los temas que gana espacio en el ámbito empresarial y productivo: la sostenibilidad.

Se trata de la Diplomatura en Responsabilidad Social y Negocios Sostenibles, una capacitación de cuatro meses de duración que busca acercar herramientas vinculadas a la gestión ambiental, el impacto social y la toma de decisiones dentro de organizaciones públicas y privadas.

Durante su paso por Pasaron Cosas, Fernando Martinis, contador público y representante de los graduados en el Consejo Superior de la UNSa, explicó que la diplomatura busca acercar herramientas de gestión sostenible a empresas, organizaciones y trabajadores. Una formación pensada más allá de los profesionales

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que no está destinada exclusivamente a graduados universitarios. Según explicó Martinis, podrán inscribirse personas con título secundario completo, empresarios, mandos medios, integrantes de organizaciones sociales y estudiantes avanzados.

La diplomatura incluye siete módulos y quince unidades temáticas, con contenidos orientados a comprender cómo las decisiones de una organización impactan en el ambiente, las comunidades y los procesos productivos.

Además, contará con un sistema de becas destinado a estudiantes y sectores vinculados a la comunidad universitaria.

Minería, ambiente y nuevos desafíos

La propuesta surge en un contexto donde la actividad minera ocupa un lugar central en la agenda económica de Salta.

Martinis explicó que uno de los objetivos es brindar herramientas para analizar el impacto ambiental y social de las actividades productivas, especialmente en sectores de fuerte crecimiento como la minería.

Conceptos como huella de carbono, huella hídrica, economía circular, finanzas sostenibles, ética organizacional e inteligencia artificial aplicada a la gestión forman parte de los contenidos previstos.

También se abordarán estándares internacionales, reportes de sostenibilidad y mecanismos para medir el desempeño ambiental y social de empresas e instituciones.

Una demanda que crece en el sector privado

El interés por este tipo de perfiles creció en los últimos años debido a la necesidad de las organizaciones de demostrar transparencia, gestionar riesgos ambientales y fortalecer su relación con las comunidades donde desarrollan actividades.

En provincias como Salta, donde avanzan proyectos vinculados al litio y otros recursos estratégicos, la sostenibilidad se convirtió en un aspecto cada vez más valorado por empresas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

La diplomatura busca responder a esa demanda y formar recursos humanos capaces de interpretar información, evaluar impactos y participar en procesos de planificación y gestión.