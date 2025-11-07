El sector perdió más de 60.000 empleos formales y la actividad privada se mantiene muy por debajo de los niveles de 2023, pese al leve repunte del cemento y algunos indicadores.
Día del Periodista Deportivo: por qué se celebra este 7 de noviembre en Argentina
Se conmemora en recuerdo de la creación de la Asociación de Periodistas Deportivos de Buenos Aires en 1941. Cada 7 de noviembre, el recuerdo de aquellos pioneros se renueva en cada transmisión, crónica o nota publicada.Argentina07/11/2025
Cada 7 de noviembre se celebra en la Argentina el Día del Periodista Deportivo, una fecha destinada a reconocer la labor de quienes informan, analizan y transmiten la pasión del deporte en todas sus disciplinas. La jornada busca destacar el compromiso de los profesionales que, desde distintos medios, acompañan a los equipos, atletas y aficionados con rigor, emoción y responsabilidad informativa.
El origen de esta conmemoración se remonta a 1941, cuando un grupo de periodistas deportivos decidió crear la Asociación de Periodistas Deportivos de Buenos Aires, con el objetivo de profesionalizar la actividad y promover la capacitación de sus integrantes.
La fundación tuvo lugar precisamente un 7 de noviembre, fecha que desde entonces quedó establecida como homenaje a todos los trabajadores de la prensa especializada en deporte. Este día, además, se festeja el Día del Canillita.
Desde sus inicios, la asociación tuvo un rol clave en el desarrollo del periodismo deportivo argentino, impulsando la formación técnica, la ética profesional y el reconocimiento del deporte como un fenómeno cultural de gran importancia social.
Con el paso de los años, la fecha se extendió a todo el país y hoy es celebrada por periodistas, comunicadores, cronistas, fotógrafos y comentaristas de todas las provincias.
El periodismo deportivo argentino ha dado figuras destacadas que marcaron época tanto en medios gráficos como radiales y televisivos, y que acompañaron los grandes hitos de la historia deportiva nacional: desde los campeonatos mundiales de fútbol hasta los Juegos Olímpicos y las gestas individuales de atletas en múltiples disciplinas.
Cada 7 de noviembre, el recuerdo de aquellos pioneros se renueva en cada transmisión, crónica o nota publicada.
