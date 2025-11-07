El representante argentino en la Fórmula 1 fue ratificado en su puesto de cara a la temporada entrante. El pilarense brindó su visión de cara a un 2026 que lo tendrá como corredor en compañía de Pierre Gasly.
Feroz golpiza a árbitros tras semifinal de Liga Tucumana
Tras la semifinal de la Liga, el equipo de Graneros perdió 1-0 ante Tucumán Central y los jugadores se fueron a las trompadas contra el cuerpo arbitral.Deportes07/11/2025
Una escena pocas veces vista se dio este jueves en Tucumán, donde por la Liga provincial se enfrentaron en La Ciudadela por las semifinales Tucumán Central y Graneros. El primero se impuso por 1-0 y, tras el pitazo final de Jorge Sosa, se desató rápidamente una batalla campal entre jugadores del conjunto vencido, los árbitros y la policía.
Según consigna La Gaceta, el trámite había acumulado varias polémicas. En el inicio, la expulsión del delantero de Graneros Matías López por una supuesta agresión a Patricio Krupoviesa en una acción muy discutible. El gol que definió el pleito, poco después, dejó dudas sobre la legalidad de la posición de su autor Diego Velárdez. Para colmo, a los 38 del complemento, empató Jonathan Sandoval pero Sosa anuló el tanto por foul previo de Daniel López sobre Daniel Moyano.
El detonante del epílogo fue el escaso tiempo adicionado, y apenas sonó el silbatazo el volante Carlos Juárez le tomó al juez la mano donde llevaba el cronómetro, lo miró y se la revoleó con bronca, como no pudiendo creer que hubiera terminado el partido a los 46 minutos y medio con cuatro cambios e interrupciones varias.
La chispa pareció encender la mecha de sus compañeros, que corrieron a continuar con los reclamos al círculo central mientras se acercaban también los asistentes Gabriel Adet, Juan Sotelo y el cuarto juez Sebastián D'Arpino y detrás el personal policial, generando una embestida que hizo retroceder a los colegiados y recibir golpes de puño de los jugadores, no sin defenderse: un línea hasta utilizó su banderín como cachiporra.
Con este resultado, Tucumán Central se metió por primera vez en la historia en la definición del Torneo Anual de la Liga Tucumana y se aseguró un lugar en el Regional Federal 2026.
Con información de TyC Sports
