Feroz golpiza a árbitros tras semifinal de Liga Tucumana

Una escena pocas veces vista se dio este jueves en Tucumán, donde por la Liga provincial se enfrentaron en La Ciudadela por las semifinales Tucumán Central y Graneros. El primero se impuso por 1-0 y, tras el pitazo final de Jorge Sosa, se desató rápidamente una batalla campal entre jugadores del conjunto vencido, los árbitros y la policía.

Según consigna La Gaceta, el trámite había acumulado varias polémicas. En el inicio, la expulsión del delantero de Graneros Matías López por una supuesta agresión a Patricio Krupoviesa en una acción muy discutible. El gol que definió el pleito, poco después, dejó dudas sobre la legalidad de la posición de su autor Diego Velárdez. Para colmo, a los 38 del complemento, empató Jonathan Sandoval pero Sosa anuló el tanto por foul previo de Daniel López sobre Daniel Moyano.

El detonante del epílogo fue el escaso tiempo adicionado, y apenas sonó el silbatazo el volante Carlos Juárez le tomó al juez la mano donde llevaba el cronómetro, lo miró y se la revoleó con bronca, como no pudiendo creer que hubiera terminado el partido a los 46 minutos y medio con cuatro cambios e interrupciones varias.

La chispa pareció encender la mecha de sus compañeros, que corrieron a continuar con los reclamos al círculo central mientras se acercaban también los asistentes Gabriel Adet, Juan Sotelo y el cuarto juez Sebastián D'Arpino y detrás el personal policial, generando una embestida que hizo retroceder a los colegiados y recibir golpes de puño de los jugadores, no sin defenderse: un línea hasta utilizó su banderín como cachiporra.

Con este resultado, Tucumán Central se metió por primera vez en la historia en la definición del Torneo Anual de la Liga Tucumana y se aseguró un lugar en el Regional Federal 2026.

Con información de TyC Sports