El equipo de Javier Milei enfrenta vencimientos de deuda externa por US$4.225 millones el 9 de enero. Luis Caputo analiza un REPO y fondos de concesiones para cubrir el pago.
“Ya estamos en rojo”: Villarruel se quejó porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del Senado
A pesar de la inflación, los fondos destinados para el funcionamiento de la Cámara alta en 2026 no tuvieron ninguna actualización.Argentina23/12/2025
Aunque se mostró resignada ante la decisión del gobierno de Javier Milei de congelar el presupuesto del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel advirtió que la medida empezará a afectar el funcionamiento de la Cámara alta si el Poder Ejecutivo no corrige mediante una decisión administrativa la distribución de partidas el presupuesto 2026 que aprobó la Cámara de Diputados.
“Ya estamos en rojo”, afirmó Villarruel ante una consulta de los periodistas acreditados que la abordaron al término de la ceremonia en la que quedó inaugurado un oratorio consagrado a Mamá Antula, la santa argentina canonizada el año pasado durante el papado de Francisco.
En ese sentido, la vicepresidenta aseguró que la solución del problema “queda en manos de [la jefa del bloque oficialista, Patricia] Bullrich y de La Libertad Avanza”.
De todas formas, Villarruel reconoció que el problema no podrá enmendarse en el presupuesto 2026, porque “en principio no hay posibilidad” de modificar el proyecto cuando los discuta el Senado en el recinto, el próximo viernes.
Villarruel señaló que “no pasó nunca que haya cero pesos para uno de los incisos que corresponde al Senado, sobre todo cuando la Cámara de Diputados sí tiene una mejora” en los recursos asignados para gastar durante el año próximo.
No es la primera vez que la vicepresidenta se queja por el desaire presupuestario del Gobierno. Hace tres semanas le había trasladado el problema a los por entonces senadores electos de La Libertad Avanza durante la primera reunión que la tropa oficialista mantuvo con la presidenta del Senado.
La Nación,
El Ministerio de Salud de Neuquén, encabezado por Martín Regueiro, confirmó la detección de dos casos de Gripe influenza A(H3N2) subclado K.
El Paso Internacional Cristo Redentor registra este domingo una intensa afluencia de turistas mendocinos que viajan a Chile para recibir el 2026.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
El Congreso de la Nación cerró el 2025 con apenas 13 leyes sancionadas, marcando el nivel de productividad más bajo de los últimos diez años.
ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno para estatales: "Es el peor fin de año"Argentina27/12/2025
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta salarial del Gobierno Nacional consistente en un 2% de aumento para diciembre y un bono de 50.000 pesos.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.