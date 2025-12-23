“Ya estamos en rojo”: Villarruel se quejó porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del Senado

Aunque se mostró resignada ante la decisión del gobierno de Javier Milei de congelar el presupuesto del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel advirtió que la medida empezará a afectar el funcionamiento de la Cámara alta si el Poder Ejecutivo no corrige mediante una decisión administrativa la distribución de partidas el presupuesto 2026 que aprobó la Cámara de Diputados.

“Ya estamos en rojo”, afirmó Villarruel ante una consulta de los periodistas acreditados que la abordaron al término de la ceremonia en la que quedó inaugurado un oratorio consagrado a Mamá Antula, la santa argentina canonizada el año pasado durante el papado de Francisco.

En ese sentido, la vicepresidenta aseguró que la solución del problema “queda en manos de [la jefa del bloque oficialista, Patricia] Bullrich y de La Libertad Avanza”.

De todas formas, Villarruel reconoció que el problema no podrá enmendarse en el presupuesto 2026, porque “en principio no hay posibilidad” de modificar el proyecto cuando los discuta el Senado en el recinto, el próximo viernes.

Villarruel señaló que “no pasó nunca que haya cero pesos para uno de los incisos que corresponde al Senado, sobre todo cuando la Cámara de Diputados sí tiene una mejora” en los recursos asignados para gastar durante el año próximo.

No es la primera vez que la vicepresidenta se queja por el desaire presupuestario del Gobierno. Hace tres semanas le había trasladado el problema a los por entonces senadores electos de La Libertad Avanza durante la primera reunión que la tropa oficialista mantuvo con la presidenta del Senado.

La Nación,