El informe indica que la ex vicepresidenta presentó "síntomas compatibles con ileo posoperatorio". Fue trasladada al sanatorio Otamendi el sábado, donde se la operó por apendicitis.
Antes de que termine 2025, el Gobierno modificó el Presupuesto
La jefatura de Gabinete autorizó una readecuación de partidas para afrontar gastos salariales, transferencias clave y mayores erogaciones previsionales. Se oficializó en un suplemento del Boletín Oficial.Argentina24/12/2025
A una semana del cierre del año, el Gobierno resolvió modificar el Presupuesto 2025 para reforzar partidas consideradas impostergables en distintas áreas del Estado. Lo hizo a través de la decisión administrativa 38/2025, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada este martes en un suplemento del Boletín Oficial.
La medida alcanza a organismos de la Administración Pública Nacional y apunta a cubrir gastos en personal, funcionamiento, transferencias y prestaciones sociales, en el marco del presupuesto prorrogado de 2023 que rige para el ejercicio en curso.
La norma contempla, además, compensaciones presupuestarias que reducen gastos de capital e incrementan gastos corrientes, junto con cambios en la distribución por finalidades del gasto, siempre dentro de los límites del presupuesto vigente.
Entre los principales puntos de la modificación presupuestaria, la decisión administrativa incrementa los créditos de la Secretaría de Energía para atender transferencias a CAMMESA, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. El texto oficial señala que la adecuación busca garantizar el normal funcionamiento del sistema en plena temporada de verano.
También se refuerza el presupuesto de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, para afrontar gastos derivados de la política salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales, además de partidas vinculadas a su funcionamiento y a la Universalización de la Jornada Extendida.
Otro eje central de la medida es el incremento del presupuesto de la ANSES, en particular del Programa 19 – Asignaciones Familiares, y de las partidas destinadas al pago de prestaciones previsionales, para incorporar el impacto de la Ley de Movilidad Previsional.
La modificación firmada por Adorni y Caputo también toma en cuenta el aumento del salario Mínimo, vital y móvil, dispuesto por el Consejo Nacional del Empleo mediante la resolución 9/2025, con vigencia desde diciembre y retroactividad a noviembre. En ese contexto, el Gobierno resolvió reforzar los fondos destinados a la prestación por desempleo.
Además, se incorporan mayores ingresos por rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y se ajustan las fuentes y aplicaciones financieras de la ANSES para reflejar las operaciones de ese fondo. En paralelo, se adecuan créditos bajo la órbita de Obligaciones a Cargo del Tesoro para cubrir necesidades de financiamiento del PAMI.
La Cámara Argentina del Juguete informó que hubo una mejora durante los días previos a Nochebuena, pero que no alcanzó para compensar la baja observada durante el Día del Niño.
La ANSES formalizó un incremento del 2,47% para las jubilaciones y pensiones que entrará en vigencia en enero de 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
“Ya estamos en rojo”: Villarruel se quejó porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del SenadoArgentina23/12/2025
A pesar de la inflación, los fondos destinados para el funcionamiento de la Cámara alta en 2026 no tuvieron ninguna actualización.
El exnúmero 2 del organismo presentó un escrito ante la Justicia donde desmintió todas las acusaciones en su contra y aseguró que el extitular de la agencia era el único con acceso a la información completa de compra de medicamentos.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.