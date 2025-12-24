La Cámara Argentina del Juguete informó que hubo una mejora durante los días previos a Nochebuena, pero que no alcanzó para compensar la baja observada durante el Día del Niño.
Cristina Kirchner pasará Navidad internada
El informe indica que la ex vicepresidenta presentó "síntomas compatibles con ileo posoperatorio". Fue trasladada al sanatorio Otamendi el sábado, donde se la operó por apendicitis.Argentina24/12/2025
La ex vicepresidenta Cristina Kirchner pasará Navidad internada en el sanatorio Otamendi, donde se recupera de una operación de apendicitis. El último parte médico indica que se le practicó una tomografía abdominal tras presentar "síntomas compatibles con íleo posoperatorio".
La última información difundida por el centro de salud indica que Cristina Kirchner "continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada".
"La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizo tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico", añade el parte médico.
A su vez, se precisó que se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo.
Por último, el parte indica que la ex vicepresidenta continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal y no presenta fiebre hasta el momento.
Clarín.
La jefatura de Gabinete autorizó una readecuación de partidas para afrontar gastos salariales, transferencias clave y mayores erogaciones previsionales. Se oficializó en un suplemento del Boletín Oficial.
La ANSES formalizó un incremento del 2,47% para las jubilaciones y pensiones que entrará en vigencia en enero de 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
“Ya estamos en rojo”: Villarruel se quejó porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del SenadoArgentina23/12/2025
A pesar de la inflación, los fondos destinados para el funcionamiento de la Cámara alta en 2026 no tuvieron ninguna actualización.
El exnúmero 2 del organismo presentó un escrito ante la Justicia donde desmintió todas las acusaciones en su contra y aseguró que el extitular de la agencia era el único con acceso a la información completa de compra de medicamentos.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.