La ex vicepresidenta Cristina Kirchner pasará Navidad internada en el sanatorio Otamendi, donde se recupera de una operación de apendicitis. El último parte médico indica que se le practicó una tomografía abdominal tras presentar "síntomas compatibles con íleo posoperatorio".

La última información difundida por el centro de salud indica que Cristina Kirchner "continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada".

"La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizo tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico", añade el parte médico.

A su vez, se precisó que se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo.

Por último, el parte indica que la ex vicepresidenta continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal y no presenta fiebre hasta el momento.

Clarín.