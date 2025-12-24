Las ventas de juguetes cayeron 6,9% en Navidad

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), Matías Furió, señaló que si bien el resultado final fue negativo, “el desempeño de diciembre fue mejor al esperado, especialmente en relación con noviembre, mes que había mostrado una caída fuerte e inesperada”. En particular, destacó, se observó una mejora en el ritmo de ventas durante los días previos a Nochebuena, “aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses posteriores”.

Desde la CAIJ indicaron que las compras estuvieron fuertemente influenciadas por promociones, descuentos y opciones de financiamiento, que permitieron sostener el nivel de actividad, especialmente a través de las compras de último momento, que explicaron una parte relevante de las operaciones.

Esta situación, en medio de un escenario de baja de tasas, benefició al consumidor, ya que los comercios pudieron ofrecer cuotas sin interés, consolidando un cambio en las formas de pago. De este modo, las tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron aproximadamente el 95% de las transacciones, con un uso de efectivo prácticamente nulo.

Las ventas online, que representan cerca del 25% del total del mercado, se mantuvieron estables y sin crecimiento interanual, afectadas por el avance de plataformas internacionales como Temu y Amazon. En paralelo, las ventas presenciales en el comercio tradicional físico registraron una caída cercana al 10%, lo que explica que, aun con la estabilidad del canal digital, el resultado global del sector haya arrojado una baja del 6,9% en unidades.

La Cámara del Juguete destacó que no se registraron aumentos de precios a lo largo del año y que el mercado mostró dos realidades claramente diferenciadas. Por un lado, el juguete nacional tuvo una muy buena performance, impulsada por precios de referencia estables y previsibles, además de una relación precio–calidad acorde al poder adquisitivo de las familias. Por otro, se observó una sobreoferta de productos importados similares, con precios fluctuantes.