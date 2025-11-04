Al Polo Deportivo del Delmi, lo licitarán por partes

El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, confirmó que la ampliación del Estadio Delmi se hará por etapas, ya que las ofertas superaron el presupuesto oficial.

Salta04/11/2025Ivana ChañiIvana Chañi

nuevo polo deportivo salta

El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, explicó que la obra de ampliación del Estadio Delmi y la Ciudad Deportiva se realizará por etapas, debido a que las ofertas de las empresas licitantes superaron ampliamente el presupuesto previsto.

“Ayer estuvimos viendo las últimas presentaciones de las empresas que han cotizado y están por encima del presupuesto oficial, muy por encima del presupuesto oficial. Es una obra enorme, así que seguramente se va a volver a licitar con obras parciales”, señaló el funcionario en declaraciones a Aries.

obra publica_1Obra pública en 2026: Salta espera definiciones de Nación

El proyecto contempla convertir el Delmi en un moderno Arena, junto a la construcción de una pista de atletismo, piscina olímpica y otras instalaciones complementarias. “Se avanzará en licitaciones parciales, porque además de ser grande, es una obra compleja desde lo ingenieril”, añadió Dib Ashur.

El ministro también confirmó que la autopista hacia Cerrillos y el Valle de Lerma ya está adjudicada y en ejecución, una de las obras más importantes de la provincia.

roberto dib ashurSalta prepara un Presupuesto de $3,7 billones para 2026, confirmó Dib Ashur

Dib Ashur remarcó que, pese al contexto económico nacional, la planificación provincial en infraestructura se mantiene activa. “Vamos adaptando los proyectos a la realidad financiera, pero seguimos avanzando con responsabilidad”, afirmó.

 

Te puede interesar
obra publica_1

Obra pública en 2026: Salta espera definiciones de Nación

Ivana Chañi
Salta04/11/2025

El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, explicó que las obras con financiamiento nacional fueron las más afectadas en el último año. Pese a ello, destacó que algunas ya comenzaron a reactivarse y confió en que la Nación cumpla con los compromisos asumidos.

sddefault

El MAAM realiza trabajos de conservación en más de 70 piezas

Salta03/11/2025

“El MAAM, como emblemático en la colección del Llullaillaco, tiene que conservar lo que el volcán hizo por 500 años, pensado mínimamente por 500 años más”, expresó el director del Museo, Mario Bernaski. Permanecerá cerrado al público del 3 al 5 de noviembre.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail