Al Polo Deportivo del Delmi, lo licitarán por partes

El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, explicó que la obra de ampliación del Estadio Delmi y la Ciudad Deportiva se realizará por etapas, debido a que las ofertas de las empresas licitantes superaron ampliamente el presupuesto previsto.

“Ayer estuvimos viendo las últimas presentaciones de las empresas que han cotizado y están por encima del presupuesto oficial, muy por encima del presupuesto oficial. Es una obra enorme, así que seguramente se va a volver a licitar con obras parciales”, señaló el funcionario en declaraciones a Aries.

El proyecto contempla convertir el Delmi en un moderno Arena, junto a la construcción de una pista de atletismo, piscina olímpica y otras instalaciones complementarias. “Se avanzará en licitaciones parciales, porque además de ser grande, es una obra compleja desde lo ingenieril”, añadió Dib Ashur.

El ministro también confirmó que la autopista hacia Cerrillos y el Valle de Lerma ya está adjudicada y en ejecución, una de las obras más importantes de la provincia.

Dib Ashur remarcó que, pese al contexto económico nacional, la planificación provincial en infraestructura se mantiene activa. “Vamos adaptando los proyectos a la realidad financiera, pero seguimos avanzando con responsabilidad”, afirmó.