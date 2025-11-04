Al Polo Deportivo del Delmi, lo licitarán por partes

Defensor del Pueblo: finalmente notificaron a Del Frari de las impugnaciones y esperan los descargos
El aspirante tiene tres días hábiles para responder. La comisión del Concejo capitalino retomó el procedimiento tras un prolongado parate.
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, confirmó que la ampliación del Estadio Delmi se hará por etapas, ya que las ofertas superaron el presupuesto oficial.Salta04/11/2025Ivana Chañi
El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, explicó que la obra de ampliación del Estadio Delmi y la Ciudad Deportiva se realizará por etapas, debido a que las ofertas de las empresas licitantes superaron ampliamente el presupuesto previsto.
“Ayer estuvimos viendo las últimas presentaciones de las empresas que han cotizado y están por encima del presupuesto oficial, muy por encima del presupuesto oficial. Es una obra enorme, así que seguramente se va a volver a licitar con obras parciales”, señaló el funcionario en declaraciones a Aries.
El proyecto contempla convertir el Delmi en un moderno Arena, junto a la construcción de una pista de atletismo, piscina olímpica y otras instalaciones complementarias. “Se avanzará en licitaciones parciales, porque además de ser grande, es una obra compleja desde lo ingenieril”, añadió Dib Ashur.
El ministro también confirmó que la autopista hacia Cerrillos y el Valle de Lerma ya está adjudicada y en ejecución, una de las obras más importantes de la provincia.
Dib Ashur remarcó que, pese al contexto económico nacional, la planificación provincial en infraestructura se mantiene activa. “Vamos adaptando los proyectos a la realidad financiera, pero seguimos avanzando con responsabilidad”, afirmó.
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, explicó que las obras con financiamiento nacional fueron las más afectadas en el último año. Pese a ello, destacó que algunas ya comenzaron a reactivarse y confió en que la Nación cumpla con los compromisos asumidos.
La policía investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 35 años aproximadamente, encontrado sobre calle Catamarca. El CIF trabaja en el lugar y se mantiene cortado el tránsito.
El sueldo de octubre estará disponible el martes 4 de noviembre. Los haberes se cobrarán con un aumento del 5%, el quinto incremento salarial que se otorga este año.
El director del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), Mario Bernaski, resaltó el proceso de reinversión integral en infraestructura del edificio y adelantó la incorporación de tótems con inteligencia artificial para optimizar la experiencia de los visitantes.
“El MAAM, como emblemático en la colección del Llullaillaco, tiene que conservar lo que el volcán hizo por 500 años, pensado mínimamente por 500 años más”, expresó el director del Museo, Mario Bernaski. Permanecerá cerrado al público del 3 al 5 de noviembre.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
En el competitivo mercado de las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona como la líder al ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, alcanzando el 39% en su cuenta remunerada.
La histórica construcción medieval colapsó mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos debieron montar un amplio operativo en plena zona de los Foros Imperiales.