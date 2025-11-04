Defensor del Pueblo: finalmente notificaron a Del Frari de las impugnaciones y esperan los descargos

Por Aries, la concejal capitalina Laura Jorge Saravia expresó su preocupación por la demora en la designación del nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, cargo que permanece vacante desde hace más de dos meses.

La edil, integrante de la comisión encargada del proceso de selección, explicó que recién ahora, tras las elecciones, el trámite volvió a ponerse en marcha. “El tema se viene dilatando sin justificación. Todo se maneja según los tiempos políticos”, cuestionó.

Según detalló, el viernes pasado se notificó oficialmente a Martín Del Frari sobre las impugnaciones presentadas en su contra. A partir de esa notificación, tiene tres días hábiles para responder, por lo que el plazo vence esta semana. Recién después, la comisión volverá a reunirse para analizar su descargo.

Saravia recordó que el procedimiento se frenó previo a las elecciones, a pesar de que el cronograma ya estaba definido. “Nos dijeron claramente: no nos vamos a reunir hasta que pasen las elecciones. Y eso fue lo que hicieron”, afirmó.

De los 23 postulantes que se presentaron para ocupar el cargo, solo Martín Del Frari recibió múltiples impugnaciones. Aun así, Saravia advirtió que “todos los indicios apuntan a que es el candidato elegido”.