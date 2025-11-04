Defensor del Pueblo: finalmente notificaron a Del Frari de las impugnaciones y esperan los descargos

Al Polo Deportivo del Delmi, lo licitarán por partes
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, confirmó que la ampliación del Estadio Delmi se hará por etapas, ya que las ofertas superaron el presupuesto oficial.
El aspirante tiene tres días hábiles para responder. La comisión del Concejo capitalino retomó el procedimiento tras un prolongado parate.Salta04/11/2025Agustina Tolaba
Por Aries, la concejal capitalina Laura Jorge Saravia expresó su preocupación por la demora en la designación del nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, cargo que permanece vacante desde hace más de dos meses.
La edil, integrante de la comisión encargada del proceso de selección, explicó que recién ahora, tras las elecciones, el trámite volvió a ponerse en marcha. “El tema se viene dilatando sin justificación. Todo se maneja según los tiempos políticos”, cuestionó.
Según detalló, el viernes pasado se notificó oficialmente a Martín Del Frari sobre las impugnaciones presentadas en su contra. A partir de esa notificación, tiene tres días hábiles para responder, por lo que el plazo vence esta semana. Recién después, la comisión volverá a reunirse para analizar su descargo.
Saravia recordó que el procedimiento se frenó previo a las elecciones, a pesar de que el cronograma ya estaba definido. “Nos dijeron claramente: no nos vamos a reunir hasta que pasen las elecciones. Y eso fue lo que hicieron”, afirmó.
De los 23 postulantes que se presentaron para ocupar el cargo, solo Martín Del Frari recibió múltiples impugnaciones. Aun así, Saravia advirtió que “todos los indicios apuntan a que es el candidato elegido”.
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, explicó que las obras con financiamiento nacional fueron las más afectadas en el último año. Pese a ello, destacó que algunas ya comenzaron a reactivarse y confió en que la Nación cumpla con los compromisos asumidos.
La policía investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 35 años aproximadamente, encontrado sobre calle Catamarca. El CIF trabaja en el lugar y se mantiene cortado el tránsito.
El sueldo de octubre estará disponible el martes 4 de noviembre. Los haberes se cobrarán con un aumento del 5%, el quinto incremento salarial que se otorga este año.
El director del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), Mario Bernaski, resaltó el proceso de reinversión integral en infraestructura del edificio y adelantó la incorporación de tótems con inteligencia artificial para optimizar la experiencia de los visitantes.
“El MAAM, como emblemático en la colección del Llullaillaco, tiene que conservar lo que el volcán hizo por 500 años, pensado mínimamente por 500 años más”, expresó el director del Museo, Mario Bernaski. Permanecerá cerrado al público del 3 al 5 de noviembre.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
En el competitivo mercado de las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona como la líder al ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, alcanzando el 39% en su cuenta remunerada.
La histórica construcción medieval colapsó mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos debieron montar un amplio operativo en plena zona de los Foros Imperiales.