El MAAM realiza trabajos de conservación en más de 70 piezas

El director del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), Mario Bernaski, resaltó el proceso de reinversión integral en infraestructura del edificio y adelantó la incorporación de tótems con inteligencia artificial para optimizar la experiencia de los visitantes.
“El MAAM, como emblemático en la colección del Llullaillaco, tiene que conservar lo que el volcán hizo por 500 años, pensado mínimamente por 500 años más”, expresó el director del Museo, Mario Bernaski. Permanecerá cerrado al público del 3 al 5 de noviembre.Salta03/11/2025
El Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) permanece cerrado al público los días 3, 4 y 5 de noviembre debido a trabajos de conservación y reacondicionamiento.
El director del Museo, Mario Bernaski, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, señaló que el trabajo se concentra en las vitrinas, donde se exhiben más de 70 piezas.
“Es trabajo de conservación, de monitoreo, registro, fotografía, medición de color y de parámetros, temperatura, humedad, y limpieza en general que es un control que se hace en forma periódica, pero el MAAM como emblemático en la colección del Llullaillaco, tiene que conservar lo que el volcán hizo por 500 años, pensado mínimamente por 500 años más”, expresó.
Bernaski detalló que este trabajo se realiza cada cinco años; además cuentan con controles mensuales, bimestrales, y diarios de temperatura y humedad que se hace a través de un sistema digital.
Finalmente, resaló que estas acciones son “política de estado que trasciende los tiempos”. “Es un trabajo de compromiso, de memoria, de identidad, de cultura”, completó.
