“El MAAM, como emblemático en la colección del Llullaillaco, tiene que conservar lo que el volcán hizo por 500 años, pensado mínimamente por 500 años más”, expresó el director del Museo, Mario Bernaski. Permanecerá cerrado al público del 3 al 5 de noviembre.
El MAAM proyecta aplicar IA para optimizar la experiencia de los visitantes
El director del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), Mario Bernaski, resaltó el proceso de reinversión integral en infraestructura del edificio y adelantó la incorporación de tótems con inteligencia artificial para optimizar la experiencia de los visitantes.Salta03/11/2025
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el director del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), Mario Bernaski, destacó que la institución transita un plan de reinversión en mejoras del edificio que recibe cientos de visitantes por día.
“Estamos en un plan de reinversión en los sistemas de aire acondicionado. La idea no es solamente reemplazarlos por edad, sino porque ha cambiado el sistema. Hace veinte años pensábamos un MAAM donde nos visitarían 200 personas por día, hoy nos visitan 700 personas por día”, expresó.
Señaló que el nuevo sistema de aires acondicionados no solo mejorará confort, sino que, además, permitirá controlar la temperatura, humedad y presión, dentro de la sala principal.
Bernaski también recordó el trabajo de restauración de las balaustras -finalizado recientemente- y la restauración en cubiertas y techos. Y adelantó que se planifica invertir en la compra de tres tótems que permitan aplicar inteligencia artificial para “acompañar la evolución digital y la forma de comunicar”.
“Es un Bot acotado donde poder evacuar dudas en línea con un sistema nuevo precargado por nosotros, para que el visitante no se quede con ninguna duda. No solamente van a tener al equipo sino también un auxiliar digital”, explicó.
