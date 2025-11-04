Hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en barrio Hernando de Lerma

Defensor del Pueblo: finalmente notificaron a Del Frari de las impugnaciones y esperan los descargos
El aspirante tiene tres días hábiles para responder. La comisión del Concejo capitalino retomó el procedimiento tras un prolongado parate.
La policía investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 35 años aproximadamente, encontrado sobre calle Catamarca. El CIF trabaja en el lugar y se mantiene cortado el tránsito.Salta04/11/2025Agustina Tolaba
Un importante despliegue policial se llevó adelante esta mañana en barrio Hernando de Lerma, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años sobre calle Catamarca, entre Zabala y Joaquín Castellanos, en el macrocentro de la ciudad de Salta.
El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajó desde las siete de la mañana en la zona para determinar el punto exacto donde se produjo el ataque. Las tareas de los peritos se extendieron a lo largo de cinco cuadras, ya que el hombre habría dejado un rastro de sangre visible desde Joaquín Castellanos hasta Córdoba y sobre Catamarca hasta Virgilio Tedín.
La escena fue totalmente acordonada: el tránsito permaneció cortado en Catamarca desde Zabala hasta Virgilio Tedín, y en Joaquín Castellanos desde Córdoba hasta Lerma. Policía vial, de tránsito y personal del CIF trabajan intensamente en el área, junto al fiscal que arribó al lugar para supervisar el procedimiento.
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, confirmó que la ampliación del Estadio Delmi se hará por etapas, ya que las ofertas superaron el presupuesto oficial.
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, explicó que las obras con financiamiento nacional fueron las más afectadas en el último año. Pese a ello, destacó que algunas ya comenzaron a reactivarse y confió en que la Nación cumpla con los compromisos asumidos.
El sueldo de octubre estará disponible el martes 4 de noviembre. Los haberes se cobrarán con un aumento del 5%, el quinto incremento salarial que se otorga este año.
El director del Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), Mario Bernaski, resaltó el proceso de reinversión integral en infraestructura del edificio y adelantó la incorporación de tótems con inteligencia artificial para optimizar la experiencia de los visitantes.
“El MAAM, como emblemático en la colección del Llullaillaco, tiene que conservar lo que el volcán hizo por 500 años, pensado mínimamente por 500 años más”, expresó el director del Museo, Mario Bernaski. Permanecerá cerrado al público del 3 al 5 de noviembre.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
En el competitivo mercado de las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona como la líder al ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, alcanzando el 39% en su cuenta remunerada.
La histórica construcción medieval colapsó mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos debieron montar un amplio operativo en plena zona de los Foros Imperiales.