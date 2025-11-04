Hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en barrio Hernando de Lerma

La policía investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 35 años aproximadamente, encontrado sobre calle Catamarca. El CIF trabaja en el lugar y se mantiene cortado el tránsito.

Salta04/11/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

m4

Un importante despliegue policial se llevó adelante esta mañana en barrio Hernando de Lerma, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años sobre calle Catamarca, entre Zabala y Joaquín Castellanos, en el macrocentro de la ciudad de Salta.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajó desde las siete de la mañana en la zona para determinar el punto exacto donde se produjo el ataque. Las tareas de los peritos se extendieron a lo largo de cinco cuadras, ya que el hombre habría dejado un rastro de sangre visible desde Joaquín Castellanos hasta Córdoba y sobre Catamarca hasta Virgilio Tedín.

La escena fue totalmente acordonada: el tránsito permaneció cortado en Catamarca desde Zabala hasta Virgilio Tedín, y en Joaquín Castellanos desde Córdoba hasta Lerma. Policía vial, de tránsito y personal del CIF trabajan intensamente en el área, junto al fiscal que arribó al lugar para supervisar el procedimiento.

m3

Te puede interesar
obra publica_1

Obra pública en 2026: Salta espera definiciones de Nación

Ivana Chañi
Salta04/11/2025

El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, explicó que las obras con financiamiento nacional fueron las más afectadas en el último año. Pese a ello, destacó que algunas ya comenzaron a reactivarse y confió en que la Nación cumpla con los compromisos asumidos.

sddefault

El MAAM realiza trabajos de conservación en más de 70 piezas

Salta03/11/2025

“El MAAM, como emblemático en la colección del Llullaillaco, tiene que conservar lo que el volcán hizo por 500 años, pensado mínimamente por 500 años más”, expresó el director del Museo, Mario Bernaski. Permanecerá cerrado al público del 3 al 5 de noviembre.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail