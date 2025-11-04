Hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en barrio Hernando de Lerma

Un importante despliegue policial se llevó adelante esta mañana en barrio Hernando de Lerma, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años sobre calle Catamarca, entre Zabala y Joaquín Castellanos, en el macrocentro de la ciudad de Salta.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajó desde las siete de la mañana en la zona para determinar el punto exacto donde se produjo el ataque. Las tareas de los peritos se extendieron a lo largo de cinco cuadras, ya que el hombre habría dejado un rastro de sangre visible desde Joaquín Castellanos hasta Córdoba y sobre Catamarca hasta Virgilio Tedín.

La escena fue totalmente acordonada: el tránsito permaneció cortado en Catamarca desde Zabala hasta Virgilio Tedín, y en Joaquín Castellanos desde Córdoba hasta Lerma. Policía vial, de tránsito y personal del CIF trabajan intensamente en el área, junto al fiscal que arribó al lugar para supervisar el procedimiento.