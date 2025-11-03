Municipales: Con aumento, cobran este martes

El sueldo de octubre estará disponible el martes 4 de noviembre. Los haberes se cobrarán con un aumento del 5%, el quinto incremento salarial que se otorga este año.

Salta03/11/2025

La Municipalidad de Salta informó que el sueldo de octubre estará disponible en cajero, este martes 4 de noviembre. En este caso el mismo se percibirá con un aumento del 5%. Los aumentos anteriores se dieron en febrero, abril, junio y agosto.

Desde el Ejecutivo se continúa cumpliendo en tiempo y forma con el pago de los salarios. Del mismo modo se avanza con las mejoras en las condiciones para el trabajo, por ejemplo con la adquisición de vehículos, indumentaria de trabajo y herramientas de trabajo utilizadas en la recuperación de la ciudad.

 

