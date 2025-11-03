Qué billetera virtual paga más hoy, 3 de noviembre

En el competitivo mercado de las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona como la líder al ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, alcanzando el 39% en su cuenta remunerada.

Argentina03/11/2025

En un mercado cada vez más competitivo, las billeteras virtuales y los Fondos Comunes de Inversión (FCI) se convirtieron en la herramienta de los ahorristas para generar rendimientos diarios y mantener liquidez inmediata, a diferencia de los plazos fijos.

Este lunes 3 de noviembre, el ranking de las billeteras virtuales que más pagan, según un informe de El Economista, es liderado por una empresa identificada con un color llamativo: Naranja X.

La fintech ofrece hoy una Tasa Nominal Anual (TNA) del 39% en su cuenta remunerada. Este rendimiento es el más alto del sistema, aunque aplica sobre un tope de $800.000 depositados.

En segundo lugar se ubica Ualá, con una TNA de 37% para su cuenta remunerada, con un tope de $1.500.000.

El podio lo cierra Cocos, con un rendimiento de 35% en su Fondo Común de Inversión.

Ranking de billeteras virtuales: ¿cuánto pagan hoy?
Así quedaron las tasas de interés de las principales billeteras virtuales este lunes 3 de noviembre:

Naranja X (Cuenta Remunerada): 39.00 % (Tope $800.000)
Ualá (Cuenta Remunerada): 37.00 % (Tope $1.500.000)
Cocos (FCI): 35.00 %
Prex Argentina (FCI): 34.71 %
IEB+ (FCI): 32.23 %
Personal Pay (FCI): 31.86 %
Mercado Pago (FCI): 31.86 %
Lemon Cash (FCI): 31.21 %
N1U (FCI): 29.82 %
Claro Pay (FCI): 29.60 %

Con información de Noticias Argentinas

