Una nueva temporada comienza para Salta Basket. El plantel viajó anoche con destino a la provincia de Santa Fe donde este lunes visitará a Colón en el estadio Roque Otrino, el juego está programado para las 21 hs
River en silencio: Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras la derrota
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.Deportes03/11/2025
River perdió 0-1 con Gimnasia de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Un nuevo papelón del Millonario en el Monumental, que costó un tajante pedido de los hinchas: “Que se vayan todos“. Y encima, complicando la clasificación a la Copa Libertadores 2026 por tabla anual. En ese escenario, Marcelo Gallardo tomó una decisión.
El entrenador del Más Grande suspendió la conferencia de prensa. Optó por irse en silencio del Monumental y no brindar declaraciones ante los medios de comunicación presentes. Quizás por la falta de explicaciones a esta nueva caída. Lo cierto es que nadie en River habló, ya que los jugadores tampoco lo hicieron post partido.
No solo era importante poder escuchar el análisis y la palabra del Muñeco por este encuentro en sí y por el mal momento del equipo, sino también por lo que se viene. Es que el próximo partido de River es el Superclásico. En ese sentido, Gallardo podría hablar en conferencia de prensa durante la semana, en la previa del duelo con Boca.
Cuándo es el Superclásico, próximo partido de River
El duelo ya tiene fecha y hora definida. El Superclásico del fútbol argentino se jugará el domingo 9 de noviembre, a partir de las 16.30 horas, en La Bombonera. Resta que AFA confirme el árbitro del encuentro entre River y Boca, que seguramente salga el martes o miércoles.
El panorama con Colidio
Facundo Colidio, uno de los jugadores reprobados por los hinchas antes del partido, salió lesionado a los 15 minutos del primer tiempo. Durante la disputa de una pelota con Juan Pintado en el área rival, el delanterocayó al césped y sintió un fuerte dolor muscular en el posterior de su pierna izquierda.
Una vez que se retiró de la cancha, se fue llorando, desconsolado, por lo que en el banco de suplentes fue abrazado por sus compañeros, entre ellos, Enzo Pérez. Colidio se hará estudios médicos el lunes para determinar si hay lesión y el grado de la misma, pero parecería estar descartado para el Superclásico.
Con información de Doble Amarilla
La “Albiceleste”, dirigida por Diego Placente, buscará iniciar su andar en la Copa del Mundo juvenil con tres puntos claves contra su par europeo, este lunes.
Real Madrid confirmó la lesión de Franco Mastantuono y no hay certezas de su vueltaDeportes03/11/2025
El futbolista argentino padece una pubalgia. Desde el club “Merengue” remarcaron que estarán pendientes evolución para definir su regreso.
Federal A: Juventud Antoniana perdió 2-1 con Gimnasia y quedó eliminado de la reválidaDeportes03/11/2025
Juventud Antoniana sufrió una dura derrota en el Torneo Federal A al caer 2 a 1 como visitante ante Gimnasia de Chivilcoy. Con este resultado finalizó el sueño por el segundo ascenso.
Este insólito récord se dio justo en el partido número 500 de Marcelo Gallardo como DT de River, en la derrota 1 a 0 ante Gimnasia La Plata, reabriendo la incertidumbre sobre su futuro.
River Plate cayó como local 1 a 0 ante Gimnasia, agudizando su crisis en el Torneo Clausura. La derrota se selló sobre la hora, cuando el arquero de Gimnasia le atajó un penal a Miguel Borja en la última jugada del partido.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.