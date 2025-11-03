River en silencio: Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras la derrota

River perdió 0-1 con Gimnasia de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Un nuevo papelón del Millonario en el Monumental, que costó un tajante pedido de los hinchas: “Que se vayan todos“. Y encima, complicando la clasificación a la Copa Libertadores 2026 por tabla anual. En ese escenario, Marcelo Gallardo tomó una decisión.

El entrenador del Más Grande suspendió la conferencia de prensa. Optó por irse en silencio del Monumental y no brindar declaraciones ante los medios de comunicación presentes. Quizás por la falta de explicaciones a esta nueva caída. Lo cierto es que nadie en River habló, ya que los jugadores tampoco lo hicieron post partido.

No solo era importante poder escuchar el análisis y la palabra del Muñeco por este encuentro en sí y por el mal momento del equipo, sino también por lo que se viene. Es que el próximo partido de River es el Superclásico. En ese sentido, Gallardo podría hablar en conferencia de prensa durante la semana, en la previa del duelo con Boca.

Cuándo es el Superclásico, próximo partido de River

El duelo ya tiene fecha y hora definida. El Superclásico del fútbol argentino se jugará el domingo 9 de noviembre, a partir de las 16.30 horas, en La Bombonera. Resta que AFA confirme el árbitro del encuentro entre River y Boca, que seguramente salga el martes o miércoles.

El panorama con Colidio

Facundo Colidio, uno de los jugadores reprobados por los hinchas antes del partido, salió lesionado a los 15 minutos del primer tiempo. Durante la disputa de una pelota con Juan Pintado en el área rival, el delanterocayó al césped y sintió un fuerte dolor muscular en el posterior de su pierna izquierda.

Una vez que se retiró de la cancha, se fue llorando, desconsolado, por lo que en el banco de suplentes fue abrazado por sus compañeros, entre ellos, Enzo Pérez. Colidio se hará estudios médicos el lunes para determinar si hay lesión y el grado de la misma, pero parecería estar descartado para el Superclásico.

Con información de Doble Amarilla