Salta prepara un Presupuesto de $3,7 billones para 2026, confirmó Dib Ashur
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, señaló que aún restan definiciones sobre obras y financiamiento, pero destacó que será un presupuesto “federal y consensuado”.Política04/11/2025Ivana Chañi
El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, confirmó que el presupuesto provincial para el año 2026 rondará los 3,7 billones de pesos. Aún se ultiman detalles sobre obras y fuentes de financiamiento, pero el funcionario aseguró que el proyecto se está elaborando con una mirada federal y participativa.
“Estamos trabajando en la última parte, pero 3,7 billones aproximadamente va a ser el presupuesto. Ayer tuvimos un gabinete de ministros para definir las prioridades de cada cartera”, explicó el titular de la cartera económica en declaraciones a Aries.
Dib Ashur detalló que el cronograma de trabajo prevé reuniones con diputados, intendentes y senadores para escuchar sus prioridades antes de la presentación formal en la Legislatura. “Recién la semana que viene lo presentamos; luego toma estado parlamentario, pasa a comisión y finalmente se debatirá en el recinto”, señaló.
Respecto de las proyecciones macroeconómicas, el ministro indicó que el Gobierno Nacional ya envió al Consejo de Responsabilidad Fiscal las pautas para el próximo año. “Trabajamos sobre un crecimiento del 5% del PBI y una inflación estimada en 10,1%, con base en la información nacional”, explicó.
Además, precisó que el gasto en personal representará entre el 57% y el 58% del presupuesto. “Desde agosto venimos trabajando con los ministerios para definir asignaciones y recursos de origen provincial, principalmente ingresos brutos y otros tributos locales”, agregó.
Dib Ashur reconoció que la situación económica nacional y la caída de la coparticipación afectan a la provincia y a los municipios, pero enfatizó que la prioridad es mantener el equilibrio fiscal. “Queremos tener un presupuesto realista, ordenado y consensuado con todos los sectores”, concluyó.
Luis Petri, ministro de Defensa y diputado nacional electo por Mendoza, afirmó que las internas en el Gobierno están resueltas.
Adorni le respondió a Macri: “El gabinete, mal que le pese, lo elige el presidente”Política04/11/2025
El flamante jefe de Gabinete contestó a las críticas del expresidente, que cuestionó su falta de experiencia para reemplazar a Guillermo Francos. “Ojalá me vaya bien y pueda decirle que estaba equivocado”, sostuvo.
Acusado de narcotráfico y vinculado a José Luis Espert, será trasladado esta semana a Texas por agentes estadounidenses. La Corte Suprema y el Poder Ejecutivo autorizaron la medida.
Tras los cambios en el Gabinete, Milei inicia una gira por Estados Unidos y BoliviaPolítica04/11/2025
Luego de formalizar la asunción de Adorni, el Presidente participará de un foro internacional, visitará la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York y asistirá a la asunción del nuevo mandatario boliviano, Rodrigo Paz.
El Presidente recibirá este martes a los legisladores que se sumarán al Congreso el 10 de diciembre para coordinar la agenda de reformas que impulsará el oficialismo.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
En el competitivo mercado de las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona como la líder al ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, alcanzando el 39% en su cuenta remunerada.
La histórica construcción medieval colapsó mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos debieron montar un amplio operativo en plena zona de los Foros Imperiales.