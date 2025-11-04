Salta prepara un Presupuesto de $3,7 billones para 2026, confirmó Dib Ashur

El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, confirmó que el presupuesto provincial para el año 2026 rondará los 3,7 billones de pesos. Aún se ultiman detalles sobre obras y fuentes de financiamiento, pero el funcionario aseguró que el proyecto se está elaborando con una mirada federal y participativa.

“Estamos trabajando en la última parte, pero 3,7 billones aproximadamente va a ser el presupuesto. Ayer tuvimos un gabinete de ministros para definir las prioridades de cada cartera”, explicó el titular de la cartera económica en declaraciones a Aries.

Dib Ashur detalló que el cronograma de trabajo prevé reuniones con diputados, intendentes y senadores para escuchar sus prioridades antes de la presentación formal en la Legislatura. “Recién la semana que viene lo presentamos; luego toma estado parlamentario, pasa a comisión y finalmente se debatirá en el recinto”, señaló.

Respecto de las proyecciones macroeconómicas, el ministro indicó que el Gobierno Nacional ya envió al Consejo de Responsabilidad Fiscal las pautas para el próximo año. “Trabajamos sobre un crecimiento del 5% del PBI y una inflación estimada en 10,1%, con base en la información nacional”, explicó.

Además, precisó que el gasto en personal representará entre el 57% y el 58% del presupuesto. “Desde agosto venimos trabajando con los ministerios para definir asignaciones y recursos de origen provincial, principalmente ingresos brutos y otros tributos locales”, agregó.

Dib Ashur reconoció que la situación económica nacional y la caída de la coparticipación afectan a la provincia y a los municipios, pero enfatizó que la prioridad es mantener el equilibrio fiscal. “Queremos tener un presupuesto realista, ordenado y consensuado con todos los sectores”, concluyó.