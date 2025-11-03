River en crisis: Cuatro derrotas seguidas como local, algo nunca visto desde 1938

El fútbol tiene sus ironías, y el Monumental acaba de vivir una de las más amargas para el mundo River. En la noche en que Marcelo Gallardo celebraba sus 500 presentaciones como entrenador del club, el equipo cayó derrotado ante Gimnasia (0-1) y registró una marca negativa que ningún hincha había presenciado desde la inauguración del estadio el 26 de mayo de 1938: perder cuatro partidos consecutivos de local.

La insólita racha incluye las caídas ante Palmeiras (Copa), Riestra, Sarmiento y, ahora, Gimnasia (Clausura). Este último, un triunfo que el 'Lobo' no conseguía en Núñez desde hace 20 años (el 27 de noviembre de 2005), y que se selló con un penal atajado por Nelson Insfrán en la última jugada. La derrota complica, además, la clasificación directa a la Libertadores 2026.

Pese al mal presente del equipo, el romance entre los hinchas de River y Marcelo Gallardo parece seguir intacto. En la previa de su partido 500, el 'Muñeco' fue aplaudido y ovacionado, un claro signo de que la confianza en su figura no se ha roto.

La situación es distinta para los jugadores. Hubo pase de factura y silbidos para quienes mostraron el rendimiento más bajo en este 2025: Kevin Castaño, Miguel Borja y Giuliano Galoppo. Facundo Colidio y Fabricio Bustos recibieron críticas más tenues, y la mención de Nacho Fernández generó una momentánea división de opiniones en las tribunas. Al final, la frustración se hizo generalizada con el cántico: “Ohhh, que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Gallardo, que alcanzó las 500 presentaciones (260 triunfos, 141 empates y 99 derrotas), es ya el segundo entrenador con más partidos en la historia de River, solo detrás de la leyenda Ángel Amadeo Labruna (528 partidos). Aunque su efectividad de puntos es alta (56%), no ha logrado ningún título en su segunda etapa, y le cuesta encontrar un aceitado juego de equipo.

Con contrato hasta el 31 de diciembre, el futuro del 'Muñeco' es una incógnita. Le quedan un máximo de 6 encuentros para intentar acercarse a Labruna. Solo si renueva su vínculo lograría superar las 528 presencias del 'Feo'. Por ahora, su nombre quedará asociado a esta peor racha de derrotas consecutivas en el Monumental en casi un siglo, una situación impensada que marca el complicado presente del Millonario.

