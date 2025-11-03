Una nueva temporada comienza para Salta Basket. El plantel viajó anoche con destino a la provincia de Santa Fe donde este lunes visitará a Colón en el estadio Roque Otrino, el juego está programado para las 21 hs
River en crisis: Cuatro derrotas seguidas como local, algo nunca visto desde 1938
Este insólito récord se dio justo en el partido número 500 de Marcelo Gallardo como DT de River, en la derrota 1 a 0 ante Gimnasia La Plata, reabriendo la incertidumbre sobre su futuro.Deportes03/11/2025
El fútbol tiene sus ironías, y el Monumental acaba de vivir una de las más amargas para el mundo River. En la noche en que Marcelo Gallardo celebraba sus 500 presentaciones como entrenador del club, el equipo cayó derrotado ante Gimnasia (0-1) y registró una marca negativa que ningún hincha había presenciado desde la inauguración del estadio el 26 de mayo de 1938: perder cuatro partidos consecutivos de local.
La insólita racha incluye las caídas ante Palmeiras (Copa), Riestra, Sarmiento y, ahora, Gimnasia (Clausura). Este último, un triunfo que el 'Lobo' no conseguía en Núñez desde hace 20 años (el 27 de noviembre de 2005), y que se selló con un penal atajado por Nelson Insfrán en la última jugada. La derrota complica, además, la clasificación directa a la Libertadores 2026.
Pese al mal presente del equipo, el romance entre los hinchas de River y Marcelo Gallardo parece seguir intacto. En la previa de su partido 500, el 'Muñeco' fue aplaudido y ovacionado, un claro signo de que la confianza en su figura no se ha roto.
La situación es distinta para los jugadores. Hubo pase de factura y silbidos para quienes mostraron el rendimiento más bajo en este 2025: Kevin Castaño, Miguel Borja y Giuliano Galoppo. Facundo Colidio y Fabricio Bustos recibieron críticas más tenues, y la mención de Nacho Fernández generó una momentánea división de opiniones en las tribunas. Al final, la frustración se hizo generalizada con el cántico: “Ohhh, que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.
Gallardo, que alcanzó las 500 presentaciones (260 triunfos, 141 empates y 99 derrotas), es ya el segundo entrenador con más partidos en la historia de River, solo detrás de la leyenda Ángel Amadeo Labruna (528 partidos). Aunque su efectividad de puntos es alta (56%), no ha logrado ningún título en su segunda etapa, y le cuesta encontrar un aceitado juego de equipo.
Con contrato hasta el 31 de diciembre, el futuro del 'Muñeco' es una incógnita. Le quedan un máximo de 6 encuentros para intentar acercarse a Labruna. Solo si renueva su vínculo lograría superar las 528 presencias del 'Feo'. Por ahora, su nombre quedará asociado a esta peor racha de derrotas consecutivas en el Monumental en casi un siglo, una situación impensada que marca el complicado presente del Millonario.
Con información de Doble Amarilla
La “Albiceleste”, dirigida por Diego Placente, buscará iniciar su andar en la Copa del Mundo juvenil con tres puntos claves contra su par europeo, este lunes.
Real Madrid confirmó la lesión de Franco Mastantuono y no hay certezas de su vueltaDeportes03/11/2025
El futbolista argentino padece una pubalgia. Desde el club “Merengue” remarcaron que estarán pendientes evolución para definir su regreso.
Federal A: Juventud Antoniana perdió 2-1 con Gimnasia y quedó eliminado de la reválidaDeportes03/11/2025
Juventud Antoniana sufrió una dura derrota en el Torneo Federal A al caer 2 a 1 como visitante ante Gimnasia de Chivilcoy. Con este resultado finalizó el sueño por el segundo ascenso.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
River Plate cayó como local 1 a 0 ante Gimnasia, agudizando su crisis en el Torneo Clausura. La derrota se selló sobre la hora, cuando el arquero de Gimnasia le atajó un penal a Miguel Borja en la última jugada del partido.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.