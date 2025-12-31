El piloto argentino de Alpine correrá sobre un Lotus E20. Se trata de un modelo de Fórmula 1 diseñado por Lotus F1 Team para la temporada 2012. Está impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team.
Matías Viña, a sola firma de jugar en River
El lateral uruguayo arribará a Argentina en los próximos días para realizarse la revisión médica y sumarse a los trabajos en San Martín de Los Andes.Deportes31/12/2025
Luego de varias negativas, Marcelo Gallardo tendrá un nuevo lateral izquierdo. River logró avanzar y está muy cerca de concretar la llegada de Matías Viña, actual campeón de la Copa Libertadores con Flamengo.
El uruguayo, de 28 años, arribará al país en los próximos días para realizarse la revisión médica y sumarse a los trabajos del plantel en San Martín de Los Andes, donde permanecerá el conjunto “Millonario” hasta el 9 de enero.
Viña llegará a préstamo con opción de compra desde el “Mengao”, aunque no se descarta que “La Banda” deba pagar un cargo para quedarse con el defensor, según pudo saber Doble Amarilla.
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