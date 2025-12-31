Con el inicio de enero de 2026, las entidades financieras definieron los nuevos límites de extracción diaria en cajeros automáticos.
Corte de luz en el AMBA: el comunicado oficial del Gobierno
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.Argentina31/12/2025
Después del masivo corte de luz en el AMBA, que afectó a casi un millón de usuarios de Edesur esta madrugada, el Gobierno aseguró que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) siguió el corte en tiempo real y detectó una red altamente exigida y con escaso margen operativo.
Como explicó la propia empresa, el corte se generó por la explosión de un trasformador de corriente en la subestación Bosques.
“Durante el seguimiento en tiempo real del evento, el ENRE detectó una cantidad significativa de cables operando por encima del 100% de su potencia nominal, así como transformadores con niveles de cargabilidad alarmantes, lo que evidencia una red altamente exigida y con escaso margen operativo”, indicaron.
Y recalcaron: “Se trata de una falla en instalaciones bajo responsabilidad de Edesur, en un contexto de infraestructura muy tensionada, que refuerza la necesidad de las exigencias y controles que el regulador viene realizando sobre la distribuidora".
Cuántas multas tuvieron Edenor y Edesur en 2025
En el AMBA, el Gobierno Nacional tiene competencia directa la distribución de la energía eléctrica, a cargo de las empresas Edenor y Edesur. Esa responsabilidad se ejerce a través del ENRE.
Desde la Secretaría de Energía remarcaron que solamente en 2025 el organismo regulador aplicó 108 sanciones, por un total de $53.750 millones a ambas empresas. Según detallaron, Edesur recibió 45 penalizaciones por $41.393 millones y Edenor tuvo 63 sanciones, por $12.357 millones. Estos montos se acreditan automáticamente a los usuarios en las liquidaciones.
Los tres problemas del plan de Edesur para el verano
Por otra parte, la Secretaría de Energía informó que envió una nota técnica al ENRE comparando los planes de verano 2025–2026 y pidió reforzar especialmente el de Edesur -responsable del corte masivo de esta madrugada- porque consideró que presentaba mayores riesgos operativos.
Según indicó la dependencia conducida por María Tettamanti, el plan de la distribuidora que brinda servicio en la zona sur del AMBA tenía tres problemas:
- Más subestaciones y redes exigidas.
- Menos cuadrillas por usuario.
- Falta de definición clara en tiempos de reposición del servicio.
Fuentes oficiales consultadas por TN admitieron que, tras la fuerte recomposición tarifaria, las empresas ya no tienen la excusa económica para evitar invertir. Y reconocieron que si las fallas persisten siempre se puede evaluar la quita de la concesión. Sin embargo, apuntaron que las obras llevan tiempo después de tantos años de desinversión.
En paralelo, desde el Gobierno remarcaron que más allá del segmento distribución, está avanzando en un plan nacional de ampliación del transporte eléctrico, que implicará una inversión privada de más de US$6000 millones.
Además, Energía destacó que ya se adjudicó la licitación de almacenamiento de energía en baterías en AMBA, que representará más de US$500 millones en inversión privada y empezará a aportar capacidad en unos 12 meses.
El Ministerio de Salud de la Nación publicó una nueva guía estratégica para combatir el brote de coqueluche tras el aumento de casos registrado en el último año.
El CECIM La Plata le dio 24 horas al Presidente para que vuelva atrás públicamente de sus declaraciones ante un periódico inglés. Milei había asegurado que las Islas serán argentinas "cuando los isleños lo deseen".
Con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Ejecutivo dejó de lado la segmentación por ingresos. Lo formalizó con un decreto en el Boletín Oficial. Quiénes dejan de recibir asistencia estatal.
La medida no alcanza al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Los incrementos no son retroactivos y regirán desde el primer día enero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.