Luego del 4-1 que dejó a los ‘Gunners’ como líderes firmes de la Premier League, el arquero argentino protagonizó un cruce caliente con los locales camino a los vestuarios.
Las bombas de Cavani
El atacante uruguayo vuelve a estar en el centro de la escena en el “Xeneize” al hablar del futuro inmediato, de la máxima cita continental y un retiro en La Ribera. “Soy de respetar mi palabra y así va a ser”, reconoció.Deportes31/12/2025
Edinson Cavani vuelve a estar en el centro de la escena tras hablar de su futuro durante la presentación de una nueva variedad de su emprendimiento vitivinícola en Uruguay.
Al ser consultado por el año que se avecina, “Edi” confirmó que jugará la máxima cita continental con el “Xeneize”: “Tenemos la Libertadores que la vamos a jugar y eso creo que es el objetivo primario de lo que va a ser esta nueva temporada. Ilusionados todos y a prepararnos para eso que viene".
Sobre como encarará el 2026, el exPSG no dejó dudas al hablar de su anhelo: “Con la fuerza de poder levantar la séptima, que es algo anhelado por toda la gente de Boca, así que, con ese fin siempre laburamos”.
Preocupación por la salud de Roberto Carlos: debió ser operado por un problema en el corazónDeportes31/12/2025
El exfutbolista del Real Madrid, que se encontraba de vacaciones en su país natal, se hizo un estudio médico por un pequeño trombo detectado en una de sus piernas, pero los exámenes posteriores encendieron las alarmas.
El lateral uruguayo arribará a Argentina en los próximos días para realizarse la revisión médica y sumarse a los trabajos en San Martín de Los Andes.
El Club Atlético Independiente aseguró la continuidad de Tomás Parmo hasta diciembre de 2028, estableciendo un blindaje que define su valor de mercado.
Tras los procedimientos ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado oficial.
La AFA anunció una amnistía general que elimina todas las sanciones disciplinarias pendientes para el inicio de la temporada 2026, alcanzando a todas las categorías del fútbol argentino.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.