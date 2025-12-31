Las bombas de Cavani

Edinson Cavani vuelve a estar en el centro de la escena tras hablar de su futuro durante la presentación de una nueva variedad de su emprendimiento vitivinícola en Uruguay.

Al ser consultado por el año que se avecina, “Edi” confirmó que jugará la máxima cita continental con el “Xeneize”: “Tenemos la Libertadores que la vamos a jugar y eso creo que es el objetivo primario de lo que va a ser esta nueva temporada. Ilusionados todos y a prepararnos para eso que viene".

Sobre como encarará el 2026, el exPSG no dejó dudas al hablar de su anhelo: “Con la fuerza de poder levantar la séptima, que es algo anhelado por toda la gente de Boca, así que, con ese fin siempre laburamos”.