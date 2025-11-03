River perdió 1-0 con Gimnasia y Borja erró un penal sobre el final

River Plate cayó como local 1 a 0 ante Gimnasia, agudizando su crisis en el Torneo Clausura. La derrota se selló sobre la hora, cuando el arquero de Gimnasia le atajó un penal a Miguel Borja en la última jugada del partido.

Deportes03/11/2025

Por la 14.ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, River perdió 1 a 0 ante Gimnasia La Plata en el estadio Monumental, en un tenso clima tras la eliminación de la Libertadores y la Copa Argentina. El gol del partido lo hizo Marcelo Torres de penal.

Arasa adicionó nueve minutos y cobró un penal polémico para RIver, que Isfrán le atajo a Borja en la última jugada del partido.

Con  información de Doble Amarilla

