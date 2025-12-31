Preocupación por la salud de Roberto Carlos: debió ser operado por un problema en el corazón

Roberto Carlos da Silva (52 años) está internado en un hospital de Brasil tras haber sido sometido a una intervención cardíaca de urgencia. El exfutbolista del Real Madrid, que se encontraba de vacaciones en su país natal, se hizo un estudio médico por un pequeño trombo detectado en una de sus piernas, pero los exámenes posteriores encendieron las alarmas.

Durante una resonancia magnética de cuerpo completo, los médicos detectaron que su corazón presentaba un funcionamiento muy por debajo de los valores normales. Ante ese cuadro, el histórico lateral izquierdo quedó internado de inmediato y fue derivado al quirófano donde le colocaron un catéter.