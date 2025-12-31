Las leyendas de Argentina y Uruguay volverán a enfrentarse en un marco espectacular: la Playa Mansa de Punta del Este.
Preocupación por la salud de Roberto Carlos: debió ser operado por un problema en el corazón
El exfutbolista del Real Madrid, que se encontraba de vacaciones en su país natal, se hizo un estudio médico por un pequeño trombo detectado en una de sus piernas, pero los exámenes posteriores encendieron las alarmas.Deportes31/12/2025
Roberto Carlos da Silva (52 años) está internado en un hospital de Brasil tras haber sido sometido a una intervención cardíaca de urgencia. El exfutbolista del Real Madrid, que se encontraba de vacaciones en su país natal, se hizo un estudio médico por un pequeño trombo detectado en una de sus piernas, pero los exámenes posteriores encendieron las alarmas.
Durante una resonancia magnética de cuerpo completo, los médicos detectaron que su corazón presentaba un funcionamiento muy por debajo de los valores normales. Ante ese cuadro, el histórico lateral izquierdo quedó internado de inmediato y fue derivado al quirófano donde le colocaron un catéter.
El Rally Dakar 2026 puso primera este sábado con el prólogo en Yanbu, dando inicio a dos semanas de competencia extrema en Arabia Saudita.
El tenista argentino Sebastián Báez dio la sorpresa en la United Cup al derrotar al número 6 del mundo, Taylor Fritz, por 4-6, 7-5 y 6-4.
Pasión millonaria. Entre banderas y bengalas, el plantel de River Plate desembarcó esta madrugada en San Martín de los Andes para continuar su pretemporada.
Salta presentó oficialmente su calendario deportivo para enero con el regreso de los grandes clásicos al Estadio Martearena.
El artillero argentino estuvo en la órbita de varios clubes en las últimas horas, entre ellos Flamengo quién acercó una propuesta. Sin embargo, el cuadro inglés elevó una oferta superadora para hacerse con los servicios del mendocino.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.