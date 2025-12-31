Independiente blindó a su joya: ¿En cuánto vende el Rojo a Tomás Parmo?

Independiente dio un paso importante en su política de resguardo del patrimonio deportivo al sellar la renovación de Tomás Parmo, una de las promesas surgidas de sus divisiones inferiores.

El nuevo contrato, que se extiende hasta diciembre de 2028, incluye una mejora salarial y una cláusula de rescisión fijada en €20 millones, un número que refleja la valoración interna que el club hace del volante ofensivo.

El recorrido de Parmo en el primer equipo no fue lineal. Debutó bajo la conducción de Carlos Tevez, pero luego no logró la continuidad esperada, en un contexto deportivo cambiante y con fuerte competencia interna.

Incluso atravesó una situación contractual delicada, similar a la que en su momento vivió Santiago López, quien estuvo cerca de quedar al margen de una pretemporada antes de regularizar su vínculo con la institución.

A pesar de no haber sido convocado al Mundial Sub-17, en Independiente consideran que el crecimiento del futbolista se mantuvo y que el nuevo acuerdo representa un punto de inflexión.

Con la renovación ya firmada, Parmo trabajará con normalidad en la pretemporada de 2026 y será evaluado por Gustavo Quinteros, quien lo tendrá en cuenta dentro del plantel profesional.

En Avellaneda confían en que, esta vez, el respaldo contractual venga acompañado de oportunidades sostenidas dentro de la cancha.

Los dos pibes que se irán de Independiente: cuáles serán sus destinos

Con el objetivo de que sus joyas sumen el rodaje que el primer equipo no puede garantizarles, Independiente decidió darles salida a dos de sus proyectos más interesantes. Las negociaciones por Santiago López y Enzo Taborda están prácticamente cerradas, marcando un mercado de pases donde el "Rojo" prioriza la continuidad competitiva de sus juveniles en otros clubes de Primera División.

El caso de López es el que más ruido genera. Tras un paso por Rosario Central donde no se terminó de ejecutar su opción de compra, el extremo de 19 años se encamina a ser nuevo refuerzo de Tigre. La operación se cerraría mediante un préstamo por un año —con opción a seis meses más— e incluye un cargo por la cesión. Lo más destacado es la cláusula de compra: el "Matador" podrá adquirir el 70% de su pase por 2 millones de dólares, una cifra que le permitiría al club de Avellaneda retener una parte importante de su ficha.

Por su parte, el juvenil Enzo Taborda tiene todo acordado para sumarse a Barracas Central. A diferencia del exjugador del “Canalla”, su salida sería por un año sin cargo y sin opción de compra, una señal de que el cuerpo técnico de Independiente desea seguir de cerca su evolución para un futuro retorno.

Maestro Puch se fue de Independiente: lo anunciaron en Puebla

Ignacio Maestro Puch dejó de pertenecer al plantel de Independiente para sumarse a las filas del Puebla. El delantero de 22 años, que viene de sumar rodaje a préstamo en San Martín de San Juan, tendrá su gran chance en la Liga MX, donde buscará explotar el potencial que lo llevó a las juveniles de la Selección Argentina.

La transferencia se cerró bajo un formato de préstamo sin cargo, pero con cláusulas de compra escalonadas que podrían dejarle un buen rédito económico al “Rojo”. El conjunto mexicano tiene dos ventanas para adquirir el 80% de su pase: la primera opción es de 1.500.000 dólares en junio de 2026, y la segunda asciende a los 2.000.000 de dólares en diciembre del mismo año.

Con información de Doble Amarilla