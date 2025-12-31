Luego del 4-1 que dejó a los ‘Gunners’ como líderes firmes de la Premier League, el arquero argentino protagonizó un cruce caliente con los locales camino a los vestuarios.
Independiente blindó a su joya: ¿En cuánto vende el Rojo a Tomás Parmo?
El Club Atlético Independiente aseguró la continuidad de Tomás Parmo hasta diciembre de 2028, estableciendo un blindaje que define su valor de mercado.Deportes31/12/2025
Independiente dio un paso importante en su política de resguardo del patrimonio deportivo al sellar la renovación de Tomás Parmo, una de las promesas surgidas de sus divisiones inferiores.
El nuevo contrato, que se extiende hasta diciembre de 2028, incluye una mejora salarial y una cláusula de rescisión fijada en €20 millones, un número que refleja la valoración interna que el club hace del volante ofensivo.
El recorrido de Parmo en el primer equipo no fue lineal. Debutó bajo la conducción de Carlos Tevez, pero luego no logró la continuidad esperada, en un contexto deportivo cambiante y con fuerte competencia interna.
Incluso atravesó una situación contractual delicada, similar a la que en su momento vivió Santiago López, quien estuvo cerca de quedar al margen de una pretemporada antes de regularizar su vínculo con la institución.
A pesar de no haber sido convocado al Mundial Sub-17, en Independiente consideran que el crecimiento del futbolista se mantuvo y que el nuevo acuerdo representa un punto de inflexión.
Con la renovación ya firmada, Parmo trabajará con normalidad en la pretemporada de 2026 y será evaluado por Gustavo Quinteros, quien lo tendrá en cuenta dentro del plantel profesional.
En Avellaneda confían en que, esta vez, el respaldo contractual venga acompañado de oportunidades sostenidas dentro de la cancha.
Los dos pibes que se irán de Independiente: cuáles serán sus destinos
Con el objetivo de que sus joyas sumen el rodaje que el primer equipo no puede garantizarles, Independiente decidió darles salida a dos de sus proyectos más interesantes. Las negociaciones por Santiago López y Enzo Taborda están prácticamente cerradas, marcando un mercado de pases donde el "Rojo" prioriza la continuidad competitiva de sus juveniles en otros clubes de Primera División.
El caso de López es el que más ruido genera. Tras un paso por Rosario Central donde no se terminó de ejecutar su opción de compra, el extremo de 19 años se encamina a ser nuevo refuerzo de Tigre. La operación se cerraría mediante un préstamo por un año —con opción a seis meses más— e incluye un cargo por la cesión. Lo más destacado es la cláusula de compra: el "Matador" podrá adquirir el 70% de su pase por 2 millones de dólares, una cifra que le permitiría al club de Avellaneda retener una parte importante de su ficha.
Por su parte, el juvenil Enzo Taborda tiene todo acordado para sumarse a Barracas Central. A diferencia del exjugador del “Canalla”, su salida sería por un año sin cargo y sin opción de compra, una señal de que el cuerpo técnico de Independiente desea seguir de cerca su evolución para un futuro retorno.
Maestro Puch se fue de Independiente: lo anunciaron en Puebla
Ignacio Maestro Puch dejó de pertenecer al plantel de Independiente para sumarse a las filas del Puebla. El delantero de 22 años, que viene de sumar rodaje a préstamo en San Martín de San Juan, tendrá su gran chance en la Liga MX, donde buscará explotar el potencial que lo llevó a las juveniles de la Selección Argentina.
La transferencia se cerró bajo un formato de préstamo sin cargo, pero con cláusulas de compra escalonadas que podrían dejarle un buen rédito económico al “Rojo”. El conjunto mexicano tiene dos ventanas para adquirir el 80% de su pase: la primera opción es de 1.500.000 dólares en junio de 2026, y la segunda asciende a los 2.000.000 de dólares en diciembre del mismo año.
Con información de Doble Amarilla
Preocupación por la salud de Roberto Carlos: debió ser operado por un problema en el corazónDeportes31/12/2025
El exfutbolista del Real Madrid, que se encontraba de vacaciones en su país natal, se hizo un estudio médico por un pequeño trombo detectado en una de sus piernas, pero los exámenes posteriores encendieron las alarmas.
Las bombas de CavaniDeportes31/12/2025
El atacante uruguayo vuelve a estar en el centro de la escena en el “Xeneize” al hablar del futuro inmediato, de la máxima cita continental y un retiro en La Ribera. “Soy de respetar mi palabra y así va a ser”, reconoció.
El lateral uruguayo arribará a Argentina en los próximos días para realizarse la revisión médica y sumarse a los trabajos en San Martín de Los Andes.
Tras los procedimientos ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado oficial.
La AFA anunció una amnistía general que elimina todas las sanciones disciplinarias pendientes para el inicio de la temporada 2026, alcanzando a todas las categorías del fútbol argentino.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.