El comunicado de AFA tras los allanamientos en Viamonte y Ezeiza

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que este martes se llevaron a cabo requerimientos judiciales en distintas dependencias de la entidad. Estos allanamientos fueron tanto en la sede de Viamonte como en Ezeiza.

Según el comunicado oficial, las medidas se realizaron en el marco de la causa FLP 29107/2025, caratulada “Tucker Oscar, Espinoza Federico, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/Estafa e infracción art. 303, denunciante Auriga League S.A.” y por orden del juez Luis Antonio Armella, quien se encuentra a cargo de manera interina del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.

Desde la AFA señalaron que la institución “se puso a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA”, con el objetivo de colaborar con la medida dispuesta.

En ese sentido, indicaron que se entregó la “documentación física y digital” que fue requerida en el marco de la investigación.

Persecución del Gobierno: DGI exige $7.700 millones en impuestos que la AFA ya pagó

En el marco de la guerra abierta del gobierno contra la AFA, la Dirección General Impositiva (DGI), liderada por Andrés Vázquez, ha iniciado una acción penal contra la entidad. La denuncia se fundamenta en la presunta retención indebida de fondos fiscales y contribuciones de la seguridad social, lo que implicaría un daño al fisco que alcanza los $7.593.903.512,23.

Lo llamativo de la denuncia es que la AFA pagó $7.661.053.363,06 el pasado miércoles de 10 de diciembre correspondiente a las alícuotas de la seguridad social que van de diciembre de 2024 a noviembre de 2025.

Sin embargo, pese a los pagos efectuados, la DGI ahora exige el pago de punitorios por 900.000.000. Literalmente le corre el arco a la AFA para alimentar la idea de que hay apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

La realidad es que esta diferencia que la DGI reclamaba tenía que ver con la génesis de la persecución contra la AFA que se remonta a octubre del 2024 cuando el Gobierno derogó el decreto 1212 que establecía un régimen especial para la seguridad social y les daba beneficios fiscales a los clubes teniendo en consideración que cumplen con un rol fundamental con la comunidad.

En aquel momento, la justicia le dio a lugar a AFA para cautelares que le permitieron continuar con los beneficios del 1212. Aunque en una de esas cautelares se estableció que la AFA debería pagar el tributo completo, y al aplicar la diferencia se llega a ese cálculo de casi $7.700 millones de deuda con el fisco. Es decir, la cautelar aplicó la alícuota del decreto 510/2023, lo que ocasionó el diferencial para el cálculo.

Con información de Doble Amarilla