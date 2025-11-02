Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River: "A Gallardo lo acompañamos con convicción"

Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River luego de una elección histórica en el Monumental, en la que hubo un récord de más de 26 mil votantes y obtuvo el 61,77% de los votos. La semana previa a los comicios, el flamante mandamás del Millonario brindó una entrevista con Clarín, en la que realizó un balance del presente deportivo del club, reafirmó su completo apoyo a Marcelo Gallardo.

El Millonario atraviesa el momento de mayor turbulencia contando los dos ciclos del Muñeco en el banco de suplentes. Quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras en cuartos de final, cayó por penales ante Independiente Rivadavia en la semifinal de la Copa Argentina y no hace pie en el Torneo Clausura, donde marcha quinto en la Zona B y tercero en la tabla anual, en puestos de clasificación a la fase 2 de la próxima Libertadores.

A este mal presente se le suma un año sin títulos, con otra dolorosa eliminación en el certamen más prestigioso del continente frente a Atlético Mineiro en 2024, una final perdida ante Talleres en marzo y una derrota por penales frente a Platense de local en los cuartos de final del Apertura. A pesar de esta acumulación de resultados negativos, que hubiese sentenciado el futuro de cualquier otro DT, Di Carlo le mostró su completo apoyo y no puso en duda su continuidad.

"El principal diferencial de Marcelo es su inteligencia. Su historia en River como jugador fue extraordinaria y logró superarla como entrenador. Los títulos que consiguió son inolvidables, tanto por su cantidad como por la forma en que los alcanzó, siempre en sintonía con la filosofía de River. Marcelo genera siempre altas expectativas, y es lógico que así sea: él mismo elevó la vara", comenzó.

Y añadió: "Volver a obtener resultados deportivos es nuestra prioridad absoluta. Estamos atravesando un mal momento que no nos gusta ni es al que estamos acostumbrados. Sabemos que no es lo que el hincha quiere. Vamos a trabajar en eso y a hacer las evaluaciones al final de la competencia. A Marcelo lo acompañamos con convicción, no solo por su historia y lo que representa para River, sino por la calidad de profesional que es. Sostener un proyecto en la victoria es muy sencillo. El verdadero desafío es hacerlo cuando las cosas no salen tan bien como se pretende".

Cabe remarcar que hace algunas semanas atrás, el hoy Secretario Técnico de River fue más allá y dio a entender que el Muñeco tendrá facultades extraordinarias en el caso de que los socios de River lo elijan como el próximo presidente. "Debe oficiar, como dijo D’Onofrio, como CEO y gerenciador del fútbol", sostuvo, y argumentó que tiene "las credenciales, un diferencial de inteligencia y capacidad de imponer sus ideas".

"Marcelo tiene una relación con River que excede todo. Es una leyenda viva y activa. No es un entrenador más, merece otro tratamiento. Tiene la autoridad para hacer y deshacer", agregó.

Stefano Di Carlo se presentó en las elecciones como candidato a presidente por la agrupación Filosofía River, el frente oficialista. Este lunes asumirá junto con Andrés Vallota como vicepresidente primero, Ignacio Villarroel como vicepresidente segundo, Mariano Taratutty como vicepresidente tercero y Clara D'Onofrio (hija de Rodolfo) de primera vocal.

Con información de TyC Sports