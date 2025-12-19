Sarmiento de La Banda confirmó oficialmente lo que venía siendo uno de los rumores más fuertes del fútbol del interior: Víctor “Tano” Riggio es el nuevo director técnico del “Profe” de cara a la temporada 2026, donde el club disputará el Torneo Federal A y la Copa Argentina con la mirada puesta en pelear arriba y consolidar un proyecto de juego
Marcelo Mentesana fue reelecto como presidente de Gimnasia y Tiro de Salta
Con el 80% de los votos, la actual conducción renovó la confianza de los socios, superando a la lista opositora, liderada por Ximena Dávalos Santamaría, que obtuvo el 20%.Deportes19/12/2025
La lista Celeste y Blanca, encabezada por Marcelo Mentesana, se impuso en las elecciones de autoridades del Club Gimnasia y Tiro de Salta, renovando la conducción de la institución hasta diciembre de 2027.
Con cerca del 80% de los votos, el oficialismo ratificó el respaldo mayoritario de los socios y superó ampliamente a la lista opositora. En el recuento final, la Celeste y Blanca obtuvo 369 votos, mientras que la nómina Todos Juntos, liderada por Ximena Dávalos Santamaría, alcanzó 103 sufragios, equivalentes al 20%.
Los comicios se desarrollaron en las instalaciones del Polideportivo del club y contaron con la participación de alrededor de 1.500 socios, en una jornada considerada positiva desde lo institucional y organizativo.
Además se aprobaron los balances de la institución, que arrojaron un superávit de 250 millones de pesos, reforzando el respaldo de los socios a la gestión actual.
La lista Celeste y Blanca, encabezada por Marcelo Mentesana, se impuso con amplitud en las elecciones del Club Gimnasia y Tiro de Salta.— Club Gimnasia y Tiro (@gytoficial) December 19, 2025
Con el 80% de los votos, la actual conducción renovó la confianza de los socios, superando a la lista opositora que obtuvo el 20%.
De esta… pic.twitter.com/J6XyUxaazb
El club de Núñez puso primera en un período de incorporaciones decisivo, con el mediocampista como cara nueva y varias negociaciones abiertas que pueden marcar el rumbo de 2026.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
Se sorteó de la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
CONMEBOL confirmó las fechas de la Recopa Sudamericana: Lanús y Flamengo van por el título en febreroDeportes19/12/2025
El campeón de la Copa Sudamericana y el ganador de la Libertadores se enfrentarán el 19 y 26 de febrero de 2026, con la ida en Argentina y la definición en Brasil.
Elecciones en Gimnasia y Tiro: oficialismo vs. renovación en una jornada clave para el clubDeportes19/12/2025
Este viernes los socios de Gimnasia y Tiro están convocados a votar en una nueva jornada electoral que definirá quién conducirá los destinos institucionales del club para el período 2025-2027.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.