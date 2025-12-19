Marcelo Mentesana fue reelecto como presidente de Gimnasia y Tiro de Salta

Con el 80% de los votos, la actual conducción renovó la confianza de los socios, superando a la lista opositora, liderada por Ximena Dávalos Santamaría, que obtuvo el 20%.

Deportes19/12/2025

SAVE_20231223_242733

La lista Celeste y Blanca, encabezada por Marcelo Mentesana, se impuso en las elecciones de autoridades del Club Gimnasia y Tiro de Salta, renovando la conducción de la institución hasta diciembre de 2027.

Con cerca del 80% de los votos, el oficialismo ratificó el respaldo mayoritario de los socios y superó ampliamente a la lista opositora. En el recuento final, la Celeste y Blanca obtuvo 369 votos, mientras que la nómina Todos Juntos, liderada por Ximena Dávalos Santamaría, alcanzó 103 sufragios, equivalentes al 20%.

SAVE_20231223_242733Con un proyecto claro, Mentesana va por un nuevo mandato en GyT

Los comicios se desarrollaron en las instalaciones del Polideportivo del club y contaron con la participación de alrededor de 1.500 socios, en una jornada considerada positiva desde lo institucional y organizativo.

Además se aprobaron los balances de la institución, que arrojaron un superávit de 250 millones de pesos, reforzando el respaldo de los socios a la gestión actual.

Te puede interesar
OIP

El Tano Riggio de nuevo se calza la de DT

Deportes19/12/2025

Sarmiento de La Banda confirmó oficialmente lo que venía siendo uno de los rumores más fuertes del fútbol del interior: Víctor “Tano” Riggio es el nuevo director técnico del “Profe” de cara a la temporada 2026, donde el club disputará el Torneo Federal A y la Copa Argentina con la mirada puesta en pelear arriba y consolidar un proyecto de juego

joaquin papaleo

El reemplazo de Abadía en el arco de Gimnasia y Tiro

Deportes19/12/2025

Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.

Lo más visto
joaquin papaleo

El reemplazo de Abadía en el arco de Gimnasia y Tiro

Deportes19/12/2025

Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail