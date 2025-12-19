Marcelo Mentesana fue reelecto como presidente de Gimnasia y Tiro de Salta

La lista Celeste y Blanca, encabezada por Marcelo Mentesana, se impuso en las elecciones de autoridades del Club Gimnasia y Tiro de Salta, renovando la conducción de la institución hasta diciembre de 2027.

Con cerca del 80% de los votos, el oficialismo ratificó el respaldo mayoritario de los socios y superó ampliamente a la lista opositora. En el recuento final, la Celeste y Blanca obtuvo 369 votos, mientras que la nómina Todos Juntos, liderada por Ximena Dávalos Santamaría, alcanzó 103 sufragios, equivalentes al 20%.

Los comicios se desarrollaron en las instalaciones del Polideportivo del club y contaron con la participación de alrededor de 1.500 socios, en una jornada considerada positiva desde lo institucional y organizativo.

Además se aprobaron los balances de la institución, que arrojaron un superávit de 250 millones de pesos, reforzando el respaldo de los socios a la gestión actual.