Tras la goleada de Independiente, Quinteros lamentó no "empezar a ganar antes"

Independiente se destapó anoche en el Libertadores de América, goleó 3 a 0 a Atlético Tucumán y, aunque necesita un milagro, mantiene viva la expectativa de poder clasificarse a los octavos de final del Torneo Clausura y a la próxima Copa Sudamericana a través de la tabla anual. En la conferencia de prensa posterior, Gustavo Quinteros se lamentó por no haber arrancado antes a ganar partidos y comentó que todavía continúa conociendo a su plantel y analizando el rendimiento de cada futbolista de cara al próximo año.

Ante Platense, el Rojo cortó una racha de 15 partidos sin triunfos que lo tenía último en la Zona B del Clausura. Hoy superó notoriamente a un Decano que está en crisis y alcanzó los 12 puntos, que lo sitúan en el 12° lugar a cinco del octavo puesto que hoy ocupa Talleres. Además, en la tabla anual llegó a 41 y también se encuentra a cinco unidades de los puestos que otorgan un boleto a la próxima Copa Sudamericana. A falta de dos partidos, los de Avellaneda necesitarán un milagro para cumplir al menos uno de los dos objetivos.

En este sentido, el DT expresó: "Me dio un poco de angustia no haber empezado a sumar de a tres antes. Podríamos haber sumado algunos puntos más y estar con más expectativa de cara al fin de la temporada. Pero bueno, se dio así y trabajaremos hasta el final tratando de ganar todos los puntos en juego".

Igualmente, sostuvo que empieza a notar algunas combinaciones positivas en su equipo: "Por momentos, por ejemplo en el gol de Ávalos, me gustó muchísimo la jugada. Hay momentos que el equipo juega como me gusta y el jugador está más tranquilo. Por momentos jugamos tranquilos, con soltura, y ahí es cuando aparecen las buenas jugadas que a mí me gustan y a la gente le gusta. Recién ahora estamos un poco más tranquilos y podemos disfrutar de dos triunfos consecutivos".

Más allá de que todavía apela al milagro, Independiente comienza a poner sus focos en generar un equipo competitivo para el 2026. Por eso Quinteros se encuentra evaluando a los distintos futbolistas de su plantel en varias posiciones, para determinar cuáles son los puestos a reforzar en el próximo mercado y cómo encarar la pretemporada.

"Estoy tratando de conocer a cada jugador y lo que me pude dar en cada posición. Estoy ensayando, probando. Algunos están más tranquilos y con más confianza y los vemos bien y otros por ahí han perdido un poco de confianza. A fin de año hay que buscar la manera de fortalecer al equipo. No sé si se van a ir jugadores o van a llegar, pero si alguno se va seguramente vamos a reemplazarlo con otro de buen nivel. Queremos generar un equipo competitivo que pelee arriba y sea protagonista. Intentaremos no equivocarnos en contratar y traer jugadores que tengan el nivel de Independiente", explicó.

Por último, analizó a Deportivo Riestra, equipo que está peleando por meterse en la próxima Copa Libertadores, no pierde de local hace más de un año y recibirá al Rojo el lunes 10 de noviembre a las 19 en el Guillermo Laza: "Hay que tratar de contrarrestar lo que hace el rival. Tienen un juego directo y empiezan a construir a partir de la segunda jugada, algo muy difícil de contrarrestar porque es bastante impredecible. No sé si vamos a poder mostrar el juego que mostramos acá, pero lo vamos a intentar".

Con información de TyC Sports