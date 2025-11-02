Tras la eliminación en Copa Argentina y en medio de las críticas, el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará al “Lobo” por la decimocuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura.
Tras la goleada de Independiente, Quinteros lamentó no "empezar a ganar antes"
Tras la victoria, el DT de Independiente se mostró "angustiado" por no haber conseguido triunfos antes. Quinteros destacó que, aunque la clasificación es difícil, el equipo finalmente está jugando "más tranquilo".Deportes02/11/2025
Independiente se destapó anoche en el Libertadores de América, goleó 3 a 0 a Atlético Tucumán y, aunque necesita un milagro, mantiene viva la expectativa de poder clasificarse a los octavos de final del Torneo Clausura y a la próxima Copa Sudamericana a través de la tabla anual. En la conferencia de prensa posterior, Gustavo Quinteros se lamentó por no haber arrancado antes a ganar partidos y comentó que todavía continúa conociendo a su plantel y analizando el rendimiento de cada futbolista de cara al próximo año.
Ante Platense, el Rojo cortó una racha de 15 partidos sin triunfos que lo tenía último en la Zona B del Clausura. Hoy superó notoriamente a un Decano que está en crisis y alcanzó los 12 puntos, que lo sitúan en el 12° lugar a cinco del octavo puesto que hoy ocupa Talleres. Además, en la tabla anual llegó a 41 y también se encuentra a cinco unidades de los puestos que otorgan un boleto a la próxima Copa Sudamericana. A falta de dos partidos, los de Avellaneda necesitarán un milagro para cumplir al menos uno de los dos objetivos.
En este sentido, el DT expresó: "Me dio un poco de angustia no haber empezado a sumar de a tres antes. Podríamos haber sumado algunos puntos más y estar con más expectativa de cara al fin de la temporada. Pero bueno, se dio así y trabajaremos hasta el final tratando de ganar todos los puntos en juego".
Igualmente, sostuvo que empieza a notar algunas combinaciones positivas en su equipo: "Por momentos, por ejemplo en el gol de Ávalos, me gustó muchísimo la jugada. Hay momentos que el equipo juega como me gusta y el jugador está más tranquilo. Por momentos jugamos tranquilos, con soltura, y ahí es cuando aparecen las buenas jugadas que a mí me gustan y a la gente le gusta. Recién ahora estamos un poco más tranquilos y podemos disfrutar de dos triunfos consecutivos".
Más allá de que todavía apela al milagro, Independiente comienza a poner sus focos en generar un equipo competitivo para el 2026. Por eso Quinteros se encuentra evaluando a los distintos futbolistas de su plantel en varias posiciones, para determinar cuáles son los puestos a reforzar en el próximo mercado y cómo encarar la pretemporada.
"Estoy tratando de conocer a cada jugador y lo que me pude dar en cada posición. Estoy ensayando, probando. Algunos están más tranquilos y con más confianza y los vemos bien y otros por ahí han perdido un poco de confianza. A fin de año hay que buscar la manera de fortalecer al equipo. No sé si se van a ir jugadores o van a llegar, pero si alguno se va seguramente vamos a reemplazarlo con otro de buen nivel. Queremos generar un equipo competitivo que pelee arriba y sea protagonista. Intentaremos no equivocarnos en contratar y traer jugadores que tengan el nivel de Independiente", explicó.
Por último, analizó a Deportivo Riestra, equipo que está peleando por meterse en la próxima Copa Libertadores, no pierde de local hace más de un año y recibirá al Rojo el lunes 10 de noviembre a las 19 en el Guillermo Laza: "Hay que tratar de contrarrestar lo que hace el rival. Tienen un juego directo y empiezan a construir a partir de la segunda jugada, algo muy difícil de contrarrestar porque es bastante impredecible. No sé si vamos a poder mostrar el juego que mostramos acá, pero lo vamos a intentar".
Con información de TyC Sports
