Tras la eliminación en Copa Argentina y en medio de las críticas, el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará al “Lobo” por la decimocuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura.
Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River
Los socios del conjunto de Núñez participaron en una votación histórica para elegir al sucesor de Jorge Brito. Participaron en total más de 25.000 socios, una nueva marca en la historia del club.Deportes02/11/2025
River tiene nuevo presidente. Al cabo de una extensa jornada de comicios en las instalaciones del ‘Millonario’ en Núñez, Stefano Di Carlo salió victorioso y se convirtió en el titular del club hasta el 2029.
Con la introducción de la Boleta Única Electrónica, 25.839 afiliados rojiblancos asistieron al Estadio Monumental en una votación récord para la historia de la institución y a nivel mundial, la cual designó al sucesor de Jorge Brito en la conducción.
La Comisión Directiva saliente será reemplazada por la continuidad del proyecto oficialista iniciado en 2013, y que participó de los comicios bajo la agrupación ‘Filosofía River’. Di Carlo, que se estaba desempeñando como secretario general, seguirá los pasos de su abuelo y ocupará el cargo principal a sus 36 años.
La fórmula ganadora tiene en su composición a Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) y a Clara D'Onofrio como primera vocal. Además, tanto Brito como Rodolfo D'Onofrio fueron figuras claves que acompañaron e impulsaron la campaña.
Tras el cierre de los comicios sobre las 20hs, luego de una hora se ratificó la victoria oficialista con el 61.77% de los votos. 15.960 de los socios asistentes eligieron a él hasta hoy secretario general del club, que fue secundado a la distancia por Carlos Trillo de River Somos Todos con 4.191 votos (16.22%). Detrás quedaron Luis Belli de River Primero con 2.502 votos (9.68%), Daniel Kiper de River Campeón Deportivo y Social con 2.141 votos (8.29%) y por último Pablo Lunati de Ficha Limpia en River con 1.045 votos (4.04%).
Los festejos junto a los hinchas y el primer discurso de Stefano Di Carlo como presidente de River
Minutos después de confirmarse su triunfo en las urnas, Di Carlo expuso sus primeras sensaciones en sala de prensa ante los medios presentes.
“Quiero agradecer y destacar en primer lugar al socio, que se acercó masivamente a votar, construyendo la elección históricamente más masiva de la historia de River. Ha sido el protagonista exclusivo de este hito para River, para su historia democrática, para su calidad institucional, para su condición de asociación civil sin fines de lucro de la que estamos absolutamente orgullosos de ser y pertenecer”, celebró Di Carlo, marcando además el “peso de la historia y el sentido profundo de la responsabilidad” tras ser elegido.
"Este es un punto de partido, no de llegada. Comienza una nueva etapa, que requiere de esfuerzo, de trabajo y de sacrificio. Creo profundamente del trabajo como ordenador de la vida, y es por eso que tenemos en claro los desafíos y responsabilidades que tiene River por delante", agregó el nuevo titular.
Además, estuvo en el playón de estacionamiento junto a varios miembros de su flamante Comisión Directiva compartiendo un momento junto a los hinchas quienes lo felicitaron por el logro.
Con información de Doble Amarilla
Con un error del Dibu Martínez, el Aston Villa cayó ante el Liverpool de Mac AllisterDeportes02/11/2025
Los villanos recibieron al equipo de Mac Allister, que no ganaba hace cinco fechas y volvió al triunfo tras un flojo partido del arquero campeón del mundo.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River: "A Gallardo lo acompañamos con convicción"Deportes02/11/2025
El flamante mandatario del Millonario se expresó con respecto a la continuidad del Muñeco en varias entrevistas previas a las elecciones. Conocé cuál es su postura con respecto al entrenador más ganador de la historia del club.
Tras la victoria, el DT de Independiente se mostró "angustiado" por no haber conseguido triunfos antes. Quinteros destacó que, aunque la clasificación es difícil, el equipo finalmente está jugando "más tranquilo".
Independiente goleó a Atlético y sigue con chances de meterse en playoffs y puestos de copasDeportes02/11/2025
Con goles de Abaldo, Ávalos y Loyola, el Rojo se impuso por 3 a 0 ante el Decano, que terminó con nueve en cancha, y se ilusiona con clasificar. Mansilla le tapó un penal al delantero paraguayo.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Aerolíneas advierten por imposibilidad de reprogramar vuelos y "pérdidas millonarias"Argentina01/11/2025
Las aerolíneas argentinas manifestaron su preocupación por los paros programados de controladores aéreos para el mes de noviembre.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
La TNA del Banco Nación cayó al 35%. Con las nuevas tasas, se requieren $11 millones para ganar $340.000 en 30 días en el plazo fijo. Compara las mejores opciones.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.