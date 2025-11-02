Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River

River tiene nuevo presidente. Al cabo de una extensa jornada de comicios en las instalaciones del ‘Millonario’ en Núñez, Stefano Di Carlo salió victorioso y se convirtió en el titular del club hasta el 2029.

Con la introducción de la Boleta Única Electrónica, 25.839 afiliados rojiblancos asistieron al Estadio Monumental en una votación récord para la historia de la institución y a nivel mundial, la cual designó al sucesor de Jorge Brito en la conducción.

La Comisión Directiva saliente será reemplazada por la continuidad del proyecto oficialista iniciado en 2013, y que participó de los comicios bajo la agrupación ‘Filosofía River’. Di Carlo, que se estaba desempeñando como secretario general, seguirá los pasos de su abuelo y ocupará el cargo principal a sus 36 años.

La fórmula ganadora tiene en su composición a Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) y a Clara D'Onofrio como primera vocal. Además, tanto Brito como Rodolfo D'Onofrio fueron figuras claves que acompañaron e impulsaron la campaña.

Tras el cierre de los comicios sobre las 20hs, luego de una hora se ratificó la victoria oficialista con el 61.77% de los votos. 15.960 de los socios asistentes eligieron a él hasta hoy secretario general del club, que fue secundado a la distancia por Carlos Trillo de River Somos Todos con 4.191 votos (16.22%). Detrás quedaron Luis Belli de River Primero con 2.502 votos (9.68%), Daniel Kiper de River Campeón Deportivo y Social con 2.141 votos (8.29%) y por último Pablo Lunati de Ficha Limpia en River con 1.045 votos (4.04%).

Los festejos junto a los hinchas y el primer discurso de Stefano Di Carlo como presidente de River

Minutos después de confirmarse su triunfo en las urnas, Di Carlo expuso sus primeras sensaciones en sala de prensa ante los medios presentes.

“Quiero agradecer y destacar en primer lugar al socio, que se acercó masivamente a votar, construyendo la elección históricamente más masiva de la historia de River. Ha sido el protagonista exclusivo de este hito para River, para su historia democrática, para su calidad institucional, para su condición de asociación civil sin fines de lucro de la que estamos absolutamente orgullosos de ser y pertenecer”, celebró Di Carlo, marcando además el “peso de la historia y el sentido profundo de la responsabilidad” tras ser elegido.

"Este es un punto de partido, no de llegada. Comienza una nueva etapa, que requiere de esfuerzo, de trabajo y de sacrificio. Creo profundamente del trabajo como ordenador de la vida, y es por eso que tenemos en claro los desafíos y responsabilidades que tiene River por delante", agregó el nuevo titular.

Además, estuvo en el playón de estacionamiento junto a varios miembros de su flamante Comisión Directiva compartiendo un momento junto a los hinchas quienes lo felicitaron por el logro.

Con información de Doble Amarilla