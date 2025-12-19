Gallardo tiene a su volante central: Fausto Vera jugará en River

El club de Núñez puso primera en un período de incorporaciones decisivo, con el mediocampista como cara nueva y varias negociaciones abiertas que pueden marcar el rumbo de 2026.

Deportes19/12/2025

River transita un mercado de pases intenso y cargado de decisiones estratégicas. En ese marco, la dirigencia ya concretó su primer movimiento fuerte: Fausto Vera se convertirá en nuevo futbolista del “Millonario”.

El mediocampista arribará a préstamo desde Atlético Mineiro, con una opción de compra incluida, y se integrará al plantel durante la pretemporada que el equipo realizará en San Martín de los Andes.

Más allá de la llegada del ex Argentinos Juniors, en Núñez siguen de cerca otros nombres de peso. Gianluca Prestianni es el objetivo que hoy genera mayor ilusión: tras un primer rechazo por parte de Benfica, River elevó su oferta y mantiene el optimismo de poder cerrar la operación antes de que termine el año.

