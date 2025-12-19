El Tano Riggio de nuevo se calza la de DT

Sarmiento de La Banda confirmó oficialmente lo que venía siendo uno de los rumores más fuertes del fútbol del interior: Víctor “Tano” Riggio es el nuevo director técnico del “Profe” de cara a la temporada 2026, donde el club disputará el Torneo Federal A y la Copa Argentina con la mirada puesta en pelear arriba y consolidar un proyecto de juego

La dirigencia bandeña hizo pública la contratación del entrenador en sus redes oficiales, destacando la amplia trayectoria de Riggio y su capacidad para liderar equipos en instancias de alta exigencia. En el comunicado se anticipó que la presentación formal ante el plantel y la prensa será el próximo lunes, cuando el técnico ya comience a delinear la pretemporada

