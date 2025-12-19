El club de Núñez puso primera en un período de incorporaciones decisivo, con el mediocampista como cara nueva y varias negociaciones abiertas que pueden marcar el rumbo de 2026.
El Tano Riggio de nuevo se calza la de DT
Sarmiento de La Banda confirmó oficialmente lo que venía siendo uno de los rumores más fuertes del fútbol del interior: Víctor “Tano” Riggio es el nuevo director técnico del “Profe” de cara a la temporada 2026, donde el club disputará el Torneo Federal A y la Copa Argentina con la mirada puesta en pelear arriba y consolidar un proyecto de juegoDeportes19/12/2025
La dirigencia bandeña hizo pública la contratación del entrenador en sus redes oficiales, destacando la amplia trayectoria de Riggio y su capacidad para liderar equipos en instancias de alta exigencia. En el comunicado se anticipó que la presentación formal ante el plantel y la prensa será el próximo lunes, cuando el técnico ya comience a delinear la pretemporada
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
Se sorteó de la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
CONMEBOL confirmó las fechas de la Recopa Sudamericana: Lanús y Flamengo van por el título en febreroDeportes19/12/2025
El campeón de la Copa Sudamericana y el ganador de la Libertadores se enfrentarán el 19 y 26 de febrero de 2026, con la ida en Argentina y la definición en Brasil.
Elecciones en Gimnasia y Tiro: oficialismo vs. renovación en una jornada clave para el clubDeportes19/12/2025
Este viernes los socios de Gimnasia y Tiro están convocados a votar en una nueva jornada electoral que definirá quién conducirá los destinos institucionales del club para el período 2025-2027.
“Qué lindo es ser argentino": los campeones del mundo recuerdan un nuevo aniversario del título mundialDeportes18/12/2025
Los héroes del Mundial de Catar, entre los que destacan Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Dibu Martínez y Ángel Di María, recordaron la gesta ante Francia con emotivos mensajes en sus redes sociales.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
Jarsún: “Reducir el Estado es lo que la gente está pidiendo”
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Pese al fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y científicos, el oficialismo fijó el tratamiento en el recinto para el próximo 10 de febrero.
Estafa piramidal en el Servicio Penitenciario: Investigan el destino de más de $2.700 millonesPoliciales19/12/2025
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.