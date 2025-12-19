CONMEBOL confirmó las fechas de la Recopa Sudamericana: Lanús y Flamengo van por el título en febrero

La CONMEBOL confirmó oficialmente las fechas para la disputa de la Recopa Sudamericana 2026, que enfrentará a Lanús y Flamengo en una serie de ida y vuelta que se jugará los jueves 19 y 26 de febrero.

El primer partido se disputará en la Argentina, desde las 21.30, en el estadio Ciudad de Lanús, mientras que la vuelta tendrá lugar en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, en el mismo horario, donde se definirá al nuevo campeón del certamen continental.