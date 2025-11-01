Los servicios de inteligencia de Ucrania (GUR) reivindicaron un ataque contra un oleoducto militar en la región de Moscú, al que atribuyen la destrucción de tres líneas de suministro de combustible utilizadas por las tropas rusas.
Disneyland París cambia su sistema de acceso tras fraude viral en TikTok
Disneyland París actualizó sus controles de acceso luego de que una estafa viral en TikTok permitiera el ingreso gratuito mediante el intercambio de entradas.El Mundo01/11/2025
Disneyland París reforzó sus medidas de seguridad tras detectar un método fraudulento para acceder gratuitamente al parque temático, popularizado en redes sociales como TikTok. Según informó la empresa, la práctica consistía en reutilizar boletos ya validados, aprovechando la ausencia de controles personalizados.
Desde este mes, el parque comunica a los visitantes que “su fotografía será tomada y asociada a su billete de entrada de adulto” para evitar la reutilización de tickets y combatir las entradas fraudulentas. El diario Le Parisien señaló que algunos usuarios afirmaron haber usado esta técnica hasta 100 veces, según publicaciones recopiladas en la plataforma.
El sitio oficial de Disneyland París aclara que las imágenes serán borradas en un plazo máximo de siete días y que no se aplicará reconocimiento facial. Además, quienes no deseen ser fotografiados podrán mostrar un documento de identidad que coincida con el nombre del billete o un justificante laboral en caso de entradas corporativas.
El sistema ha generado debate en redes sociales y entre asociaciones de protección de datos. La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) de Francia confirmó que recibió una denuncia formal por esta medida, actualmente “bajo investigación”. Según el medio Tech&Co, la CNIL no habría sido informada previamente, a pesar de que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) obliga a las empresas a garantizar la conformidad de sus procesos desde 2018.
A diferencia del protocolo francés, Walt Disney World en Florida utiliza la toma de huellas dactilares para el acceso de los visitantes. Disneyland París defiende que su nueva política cumple con la normativa europea, ya que las fotos no son almacenadas de manera permanente ni procesadas mediante sistemas automatizados.
El parque insiste en que las imágenes “solo se usan para la validación puntual de acceso” y que los visitantes pueden ejercer sus derechos de acceso, modificación o eliminación de datos personales mediante solicitud por correo electrónico.
El RGPD establece que las empresas deben contar con un consentimiento “libre, específico, informado e inequívoco” para el uso de datos personales, incluidos los rostros. En el caso de Disneyland París, la información sobre la toma de fotografías está disponible tanto en la web oficial como en los puntos de acceso del parque.
