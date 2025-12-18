China mostró apoyo a Venezuela en medio del bloqueo de EEUU, pero no promete ayuda

A principios de esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó un bloqueo total de todos los petroleros sancionados que intentaran salir de aguas venezolanas, y de los que llegaran, mientras Washington concentraba tropas y buques de guerra en la región.

China es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones, con envíos en diciembre que se espera promedien más de 600.000 barriles diarios, según analistas.

Pekín se opone a todas las formas de “intimidación unilateral” y apoya a los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, a su homólogo venezolano Yvan Gil en una llamada telefónica el miércoles.

Wang no mencionó a Estados Unidos ni a Trump en el comunicado oficial de la llamada. Tampoco explicó la forma o el alcance del apoyo que China podría ofrecerle a Venezuela, con quien Pekín ya había dicho previamente que tenía una amistad a toda prueba.

Según Trump, EEUU está presionando la principal fuente de ingresos de Venezuela en su intento de combatir el terrorismo, el contrabando de drogas y la trata de personas. La semana pasada, la Guardia Costera estadounidense incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela.

Los motivos detrás de la acción de EEUU

El presidente Nicolás Maduro ha dicho que EEUU quiere los recursos petroleros de la nación de la OPEP, y que el despliegue militar tenía como fin derrocarlo. En una entrevista con Politico, Trump dijo que los días de Maduro estaban “contados”.

Durante años, China ha extendido líneas de crédito a Venezuela bajo acuerdos de petróleo por préstamos. En una reunión con el presidente chino Xi Jinping en Moscú este año, Maduro le dijo a Xi que Venezuela esperaba ampliar la cooperación en comercio y energía.

Al mismo tiempo, Pekín ha hecho un esfuerzo intenso para coexistir con EEUU, su socio comercial más importante. Tras meses de agriada disputa comercial y arancelaria, Trump y Xi lograron en octubre llegar a un consenso sobre el manejo de las difíciles cuestiones comerciales.

China dice que se opone a cualquier acto que viole la Carta de la ONU o que menoscabe la soberanía y seguridad de otros países. “China cree que la comunidad internacional entiende y apoya la posición de Venezuela en la defensa de sus derechos e intereses legítimos”, dijo Wang.

Agresión de EEUU

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido reducir las tensiones, solicitando a EEUU y Venezuela que respeten sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluida la Carta de la ONU y cualquier otro marco legal aplicable para salvaguardar la paz en la región.

Los presidentes de México y Brasil también han pedido moderación y diálogo.

El presidente ruso Vladimir Putin, en una llamada telefónica a Maduro la semana pasada, “reafirmó su apoyo a la política del gobierno de N. Maduro, dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía ante la creciente presión externa”.

El miércoles, Venezuela solicitó que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna para tratar la “actual agresión de EEUU”, según una carta enviada al organismo de 15 miembros vista por Reuters.

China apoya la petición de Venezuela de una reunión urgente del consejo, dijo el jueves un portavoz del ministerio de exteriores chino, cuando se le preguntó en una rueda de prensa regular qué rol desempeñaría China, como potencia “responsable”.

Preguntado sobre si lo que Caracas describió como “agresión” de EEUU podría poner a China y a EEUU en curso de colisión en la región, el portavoz reiteró los comentarios de Wang Yi y no añadió nada más.

Ámbito