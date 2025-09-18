Francia vive masivas protestas contra los recortes de presupuesto

Más de 230 manifestaciones se registraron este jueves en Francia en protesta contra los inminentes recortes de presupuesto, informaron medios de ese país.

Sindicatos de múltiples sectores exigen al Gobierno un mayor gasto en los servicios públicos, más impuestos a los ricos y la anulación de una reforma estatal de pensiones ampliamente rechazada, indica el sitio France 24.

Los principales sindicatos de Francia convocado a una huelga nacional y protestas masivas contra el proyecto de presupuesto de 2026 del gobierno, lo que provocó que se organizara un masivo despliegue de seguridad, con al menos 80.000 policías y gendarmes, drones, blindados y cañones de agua.

El anterior gobierno, liderado por el primer ministro François Bayrou, propuso recortes presupuestarios por un aproximado de 44.000 millones de euros.

El Ministerio de Educación reportó 75 institutos bloqueados total o parcialmente con el siguiente detalle: en unos 23, el bloqueo era completo, mientras que en 52 centros era parcial.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, había informado previamente que solamente 22 institutos habían sido objeto de un intento de bloqueo, de un total de 3.700 en Francia, lo que fue considerado como una proporción muy baja.