Francia vive masivas protestas contra los recortes de presupuesto

Más de 230 manifestaciones se registraron este jueves en Francia en rechazo a los recortes presupuestarios anunciados para 2026, según informaron medios locales.
Más de 230 manifestaciones se registraron este jueves en Francia en protesta contra los inminentes recortes de presupuesto, informaron medios de ese país.
Sindicatos de múltiples sectores exigen al Gobierno un mayor gasto en los servicios públicos, más impuestos a los ricos y la anulación de una reforma estatal de pensiones ampliamente rechazada, indica el sitio France 24.
Los principales sindicatos de Francia convocado a una huelga nacional y protestas masivas contra el proyecto de presupuesto de 2026 del gobierno, lo que provocó que se organizara un masivo despliegue de seguridad, con al menos 80.000 policías y gendarmes, drones, blindados y cañones de agua.
El anterior gobierno, liderado por el primer ministro François Bayrou, propuso recortes presupuestarios por un aproximado de 44.000 millones de euros.
El Ministerio de Educación reportó 75 institutos bloqueados total o parcialmente con el siguiente detalle: en unos 23, el bloqueo era completo, mientras que en 52 centros era parcial.
El ministro del Interior, Bruno Retailleau, había informado previamente que solamente 22 institutos habían sido objeto de un intento de bloqueo, de un total de 3.700 en Francia, lo que fue considerado como una proporción muy baja.
Brasil tramitará con urgencia una ley de amnistía que podría favorecer a Bolsonaro
Con 311 votos a favor y 163 en contra, la iniciativa pasa directo al plenario y abriría la puerta para beneficiar al ex presidente y a sus seguidores implicados en el intento de golpe de Estado.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Urtubey acusó al Gobierno de usar "la plata de la SIDE en ataques políticos"
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
Mastantuono en el Real Madrid: “Quizás llegó demasiado pronto”, opinó Nene Carrizo
El periodista deportivo radicado en España analizó en Aries la adaptación del exRiver al Real Madrid. Sostuvo que un año más en el fútbol argentino le habría dado más rodaje antes del salto.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.