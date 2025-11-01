El empleo en el sector bancario acumula siete años de caída y registra los niveles más bajos desde 2011. La pérdida de puestos de trabajo se debe a la digitalización y el avance de la Inteligencia Artificial.
Cyber Monday: Cinco claves para comprar online de forma segura
Las recomendaciones se centran en comparar precios, exigir comprobantes y verificar la seguridad de la web. Además, recuerdan el derecho a arrepentimiento hasta 10 días después de recibir el producto.Argentina01/11/2025
Durante tres días consecutivos —del 3 al 5 de noviembre— se realizará una nueva edición del Cyber Monday, una de las campañas de comercio electrónico más esperadas del año. Ante la expectativa de millones de consumidores, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires activó una serie de recomendaciones para garantizar que las compras se realicen con seguridad, transparencia y sin sorpresas.
El Cyber Monday reúne a miles de marcas que ofrecen descuentos especiales por tiempo limitado. Sin embargo, la masividad del evento lo convierte también en un escenario propicio para fraudes, incumplimientos y abusos. Por eso, el organismo porteño recuerda a los compradores sus derechos y ofrece una guía práctica para minimizar riesgos en las operaciones online.
Desde la verificación de precios hasta la exigencia de comprobantes, los consejos apuntan a prevenir estafas digitales, garantizar una experiencia de compra satisfactoria y proteger al consumidor ante eventuales inconvenientes.
Las cinco claves para comprar de forma segura
Las autoridades resumen las recomendaciones en cinco pilares esenciales:
• Comparar antes de comprar: Analizar precios, características y disponibilidad de productos en distintos sitios evita compras impulsivas o engaños. La planificación es fundamental.
• Navegación segura: Solo se debe ingresar a sitios oficiales y verificar que la dirección web cuente con el candado de seguridad (https). Además, es recomendable leer reseñas sobre el vendedor y los términos de la promoción.
• Exigir comprobantes: Cada operación debe estar respaldada con factura, ticket o comprobante digital, elementos necesarios para ejercer derechos a devoluciones, cambios o garantías.
• Ejercer el derecho al arrepentimiento: El comprador puede cancelar la operación hasta 10 días después de recibir el producto, sin tener que justificar el motivo. Los sitios deben incluir el “botón de arrepentimiento” de forma visible.
• Reclamar fallas o cobros indebidos: Ante errores en promociones, cuotas o productos defectuosos, el consumidor debe conservar la factura y comunicarse primero con el comercio o entidad financiera. Si no hay respuesta, puede realizar la denuncia ante Defensa al Consumidor.
Recomendaciones específicas para evitar estafas y abusos
Más allá de las claves generales, el organismo porteño detalla consejos puntuales que los consumidores deben tener en cuenta al momento de comprar durante el Cyber Monday:
• Verificar stock antes de confirmar la compra: Muchas veces los productos con descuento no están realmente disponibles. Chequear disponibilidad real evita frustraciones.
• Leer condiciones de cuotas y promociones: Algunas ofertas incluyen recargos o intereses ocultos. Es importante leer la letra chica antes de aceptar.
• Acordar plazos de entrega con el comercio: Las demoras son frecuentes en fechas de alta demanda. Dejar constancia del compromiso de envío puede evitar conflictos.
• Guardar todos los intercambios con el vendedor: Capturas de pantalla, correos electrónicos o chats pueden servir como prueba ante un reclamo.
• No compartir datos personales fuera de la plataforma oficial: Ningún comercio debe solicitar información confidencial por canales no seguros.
Qué hacer ante un problema
En caso de recibir un producto defectuoso, distinto al publicitado o con errores de facturación, los consumidores deben iniciar el reclamo en primera instancia con el comercio. Si no obtienen una respuesta satisfactoria, pueden denunciar la situación a través de la página oficial de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad.
La entidad ofrece un canal digital para iniciar gestiones por incumplimientos y recuerda que los comercios tienen la obligación de respetar las condiciones ofrecidas y responder ante cualquier inconveniente.
Derechos garantizados por ley
La normativa vigente en Argentina respalda a los consumidores en contextos de compra electrónica:
• El vendedor debe asumir el costo de devolución en caso de uso del derecho al arrepentimiento.
• Las garantías legales rigen para productos nuevos o usados, con cobertura mínima de seis meses (productos usados) o seis a doce meses (nuevos), dependiendo del rubro.
• Las promociones deben ser claras, accesibles y sin restricciones ocultas. La letra chica debe respetarse tal como se ofrece.
Una oportunidad para ahorrar… si se compra con cuidado
El Cyber Monday representa una excelente oportunidad para acceder a tecnología, ropa, electrodomésticos y servicios a precios rebajados. Sin embargo, la clave está en la planificación: comparar, verificar, leer con atención y exigir los derechos.
Desde la Ciudad insisten en que la mejor defensa es la información. Compradores bien informados son menos vulnerables a las prácticas abusivas. Y ante cualquier duda o irregularidad, siempre hay canales institucionales para reclamar y hacer valer los derechos.
Con información de Noticias Argentinas
