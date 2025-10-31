Francos renunció como Jefe de Gabinete: Manuel Adorni lo reemplaza

Guillermo Francos dimitió a su cargo en el Gabinete de Javier Milei. El vocero presidencial, Manuel Adorni, asumirá el puesto el lunes 4 de noviembre. También dejó su función el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Política31/10/2025

javier-milei-guillermo-francoswebp

Luego de los rumores de cambios en el Gobierno de Javier Milei, Guillermo Francos presentó su renuncia este viernes a la noche como jefe de Gabinete. El vocero presidencial Manuel Adorni lo reemplazará a partir del lunes.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, escribió Francos en X, en un posteo dirigido a Milei.

el-mensaje-con-el-que-guillermo-francos-anuncio-su-renuncia-foto-captura-xgafrancosok-X4JSII7FVZBMHFFR4OWGDQ327Y

También renunció el ministro del Interior, Lisandro Catalán, hombre de confianza de Francos.

Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas se habló mucho de modificaciones en el Ejecutivo y llegó la renuncia de Francos. Su lugar será ocupado por Manuel Adorni, actual vocero presidencial.

Con información de TN

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail