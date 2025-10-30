En casi seis años de gestión, Gustavo Sáenz modificó varias veces su gabinete. Seguridad, Desarrollo Social y Salud fueron las áreas con más cambios.
Sin agua en barrios de Salta por corte de luz este jueves
Aguas del Norte informó que el servicio de agua potable se verá afectado este jueves 31 de octubre de 2025, entre las 8 y las 12 horas, debido a un corte en el suministro de energía eléctrica.Salta30/10/2025Ivana Chañi
La empresa Aguas del Norte comunicó que este jueves 31 de octubre habrá baja presión y/o cortes en el suministro de agua potable en distintos barrios de la ciudad de Salta, debido a problemas en el abastecimiento del servicio eléctrico.
El inconveniente afectará el funcionamiento de los pozos y plantas de distribución durante la mañana, con una duración estimada de 8:00 a 12:00 horas.
Los barrios alcanzados por la medida son:
Universitario, Castañares (grupos 99, 111, 108, 198, 480, 12, 200, 222, 244 y 648 viviendas, 31 Dúplex IPV-84 y 90 Vivienda IPV), Pereyra Rozas, Coop 20 de Febrero, Policial, ADIUNSa, Ladera Norte, Ciudad Universitaria, Manuel J. Castilla (80, 120 viviendas), Universidad Católica (Arquitecto, Médicos, Abogados, 17 Lotes y Ampliación), Parque Belgrano (etapas 1 a 6 y 35 Viviendas – ASEMBAPRAS).
Aguas del Norte recomendó a los usuarios hacer un uso racional del agua durante la mañana, y señaló que el servicio se normalizará gradualmente tras el restablecimiento del suministro eléctrico.
Por consultas, los usuarios pueden comunicarse al 0-800-88-2482 o vía WhatsApp al 3875-838387.
Serafín Zerpa, comerciante de la esquina de España y Deán Funes, reclamó por los retrasos en la obra de ampliación del Paseo de la Fe, que lleva nueve meses en ejecución.
Una confitería de calle Santiago del Estero al 400 instaló el primer deck removible autorizado por la Municipalidad. La estructura permite ubicar mesas sobre la calzada y liberar las veredas para facilitar el paso de peatones y personas no videntes.
El director de Vialidad de la Provincia, Gonzalo Macedo, explicó que las fallas detectadas en la Circunvalación Noroeste se deben a las condiciones del terreno en la zona del Ejército, con presencia de suelos arcillosos y acuíferos.
El director de Vialidad de la Provincia, explicó en Aries que las reparaciones que se realizan sobre la Circunvalación Noroeste están a cargo de la empresa constructora y no implican gastos para el Estado.
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.