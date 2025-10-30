Sin agua en barrios de Salta por corte de luz este jueves

Aguas del Norte informó que el servicio de agua potable se verá afectado este jueves 31 de octubre de 2025, entre las 8 y las 12 horas, debido a un corte en el suministro de energía eléctrica.

La empresa Aguas del Norte comunicó que este jueves 31 de octubre habrá baja presión y/o cortes en el suministro de agua potable en distintos barrios de la ciudad de Salta, debido a problemas en el abastecimiento del servicio eléctrico.

El inconveniente afectará el funcionamiento de los pozos y plantas de distribución durante la mañana, con una duración estimada de 8:00 a 12:00 horas.

Los barrios alcanzados por la medida son:

Universitario, Castañares (grupos 99, 111, 108, 198, 480, 12, 200, 222, 244 y 648 viviendas, 31 Dúplex IPV-84 y 90 Vivienda IPV), Pereyra Rozas, Coop 20 de Febrero, Policial, ADIUNSa, Ladera Norte, Ciudad Universitaria, Manuel J. Castilla (80, 120 viviendas), Universidad Católica (Arquitecto, Médicos, Abogados, 17 Lotes y Ampliación), Parque Belgrano (etapas 1 a 6 y 35 Viviendas – ASEMBAPRAS).

Aguas del Norte recomendó a los usuarios hacer un uso racional del agua durante la mañana, y señaló que el servicio se normalizará gradualmente tras el restablecimiento del suministro eléctrico.

Por consultas, los usuarios pueden comunicarse al 0-800-88-2482 o vía WhatsApp al 3875-838387.

