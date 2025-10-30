Sin agua en barrios de Salta por corte de luz este jueves

La empresa Aguas del Norte comunicó que este jueves 31 de octubre habrá baja presión y/o cortes en el suministro de agua potable en distintos barrios de la ciudad de Salta, debido a problemas en el abastecimiento del servicio eléctrico.

El inconveniente afectará el funcionamiento de los pozos y plantas de distribución durante la mañana, con una duración estimada de 8:00 a 12:00 horas.

Los barrios alcanzados por la medida son:

Universitario, Castañares (grupos 99, 111, 108, 198, 480, 12, 200, 222, 244 y 648 viviendas, 31 Dúplex IPV-84 y 90 Vivienda IPV), Pereyra Rozas, Coop 20 de Febrero, Policial, ADIUNSa, Ladera Norte, Ciudad Universitaria, Manuel J. Castilla (80, 120 viviendas), Universidad Católica (Arquitecto, Médicos, Abogados, 17 Lotes y Ampliación), Parque Belgrano (etapas 1 a 6 y 35 Viviendas – ASEMBAPRAS).

Aguas del Norte recomendó a los usuarios hacer un uso racional del agua durante la mañana, y señaló que el servicio se normalizará gradualmente tras el restablecimiento del suministro eléctrico.

Por consultas, los usuarios pueden comunicarse al 0-800-88-2482 o vía WhatsApp al 3875-838387.