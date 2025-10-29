La Técnica N°2 explicó el cobro de $10.000 para el ingreso: “refrigerio y materiales”

Por Aries, la directora de la Técnica N°2 Albert Einstein, Mercedes Sánchez, salió a dar explicaciones luego de que se conociera que el establecimiento cobra $10.000 por cada instancia del examen de ingreso para el ciclo lectivo 2026.

Sánchez aclaró que el pago no es obligatorio y se trata de un "bono contribución", destinado a cubrir los gastos que genera la evaluación. “Tenemos prácticamente la mitad de una manzana que sostener, y consideren todo el movimiento que se genera cuando se hace un examen. Esto no es un recuperatorio: es una oportunidad para quienes quieren ingresar y no tenemos vacantes para toda la población que lo solicita”, explicó.

La directora detalló en qué se destinan los fondos recaudados: “Se les da un refrigerio a los alumnos porque muchos vienen sin desayunar; se compra todo el material que van a utilizar en el examen; y se compensa a los docentes que corrigen los exámenes, un trabajo que nos lleva varios días. Además, se cubren gastos de limpieza y atención a los padres”, sostuvo.

En ese sentido, la docente detalló que en la primera instancia se inscribieron 521 alumnos y al tratarse de un “bono contribución” que no tiene carácter obligatorio, solamente 222 abonaron, lo que significa una suma total de $2.220.000 destinada para esa instancia que, según explicó, es administrada por los mismos docentes a cargo.

Sánchez también cuestionó la responsabilidad del Estado y de los padres: “La gente ha perdido la responsabilidad de lo que es la educación, y lo peor es que tanto el gobierno provincial como nacional han perdido el sentido de la obligación que tienen hacia la escuela pública. Los padres, hoy en día, ¿qué pueden hacer con $10.000?”, expresó.

Así, remarcó que este sistema permite que la escuela pueda organizar adecuadamente las instancias de evaluación y dar oportunidades a los estudiantes que realmente desean ingresar, considerando la limitada capacidad de la institución: “Si tuviéramos que inscribir a todos, no podríamos atender a los que quieren estudiar aquí. El esfuerzo viene de todas las partes”, concluyó.