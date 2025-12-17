El IPS y el Círculo Médico firmaron un nuevo acuerdo por tres años

El convenio, con una vigencia de tres años, incorpora herramientas de digitalización, refuerza los controles y auditorías, garantiza la libre elección del profesional y fija reglas claras para aranceles y prestaciones, con el objetivo de mejorar la atención a los afiliados del IPS.

Salta17/12/2025

105493-el-gobierno-garantiza-la-atencion-medica-a-los-afiliados-del-ips-mediante-un-nuevo-acuerdo-con-el-circulo-medico-de-salta-20251217163432

El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), formalizó la firma de un nuevo convenio prestacional con el Círculo Médico de Salta. El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto por un plazo de tres años, basado en la transparencia, la buena fe y la eficiencia en el gasto, con novedades y ratificaciones.

“Mejora el afiliado, mejora el IPS y mejora al prestador, porque el afiliado va a tener la atención en el momento, al IPS se le mejora porque se controla cada afiliado y a su vez va a tener un control del prestador, o sea, algo que no se tenía y evitamos gastos que eran superfluos o doble superposición de estudio a veces innecesarios”, expresó el ministro de Salud, Federico Mangione.

El funcionario destacó que "desde el Círculo Médico nunca se opusieron al control", y, sobre el IPS resaltó que "hay que seguir insistiendo en cuidar esta obra social, que es fundamental en nuestra provincia y es una de las que menos déficit tiene en el país".

“Esto va a llevar su tiempo porque la implementación del sistema no se hace de un día para el otro” aclaró y señaló “nos vamos a ir adaptando de a poquito, lo que sí, vamos a insistir en controlar constantemente las dos instituciones”.

Por su parte, la presidente del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco, manifestó que “es un reinicio de las relaciones, con normas claras".

Señaló que se acordaron puntos reclamados como el pago de los honorarios, en tiempos más acotados, también introducir el pago de consultas digitales, también se incorporan cláusulas con la posibilidad de negociar con el IPS con respecto a honorarios, tanto de consultas, como de prácticas.

“También se han tocado normas de auditoría, algo que creo que también va a ir en beneficio de los afiliados. El tema de regirse por guías clínicas, por normas nacionales y provinciales de manejo de pacientes, eso unifica un poco la atención”, completó.

Entre las principales novedades y ratificaciones se destacan:

  • Modernización y acceso: La acreditación de los afiliados se realizará mediante credencial digital y Token Virtual, agilizando la validación de consultas y prácticas. El "Token Manual" solo se permitirá transitoriamente hasta marzo de 2026, fecha a partir de la cual deberá estar totalmente digitalizado o respaldado obligatoriamente por receta. Se mantiene el derecho a la libre elección del profesional dentro del padrón de prestadores.
  • Uso de genéricos: Se establece la obligatoriedad de prescribir medicamentos por su Denominación Común Internacional (nombre genérico), prohibiéndose terminantemente la prescripción por marcas comerciales para proteger la economía del afiliado y la obra social.
  • Control y transparencia: Se implementan estrictos mecanismos de auditoría compartida y plazos definidos para la facturación y pagos. Asimismo, se detallan sanciones severas, que incluyen la exclusión del padrón, para conductas fraudulentas como el cobro indebido o la facturación de prestaciones inexistentes.
  • Aranceles claros: Se ratifica que ningún prestador directo podrá percibir sumas superiores a las establecidas en el nomenclador del IPS, protegiendo al afiliado de cobros indebidos (plus médico).
  • Calidad prestacional y nuevos padrones: El convenio reestructura la oferta médica en dos padrones (A y B) para incentivar la formación continua. Para acceder al Padrón B (arancel diferenciado), los profesionales deberán acreditar 5 años de antigüedad ininterrumpida y contar con la especialidad certificada por el Colegio de Médicos. Asimismo, se garantizan dos periodos anuales de apertura para la incorporación de nuevos prestadores, fomentando la renovación y el acceso al trabajo médico.

