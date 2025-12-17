El IPS y el Círculo Médico firmaron un nuevo acuerdo por tres años

El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), formalizó la firma de un nuevo convenio prestacional con el Círculo Médico de Salta. El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto por un plazo de tres años, basado en la transparencia, la buena fe y la eficiencia en el gasto, con novedades y ratificaciones.

“Mejora el afiliado, mejora el IPS y mejora al prestador, porque el afiliado va a tener la atención en el momento, al IPS se le mejora porque se controla cada afiliado y a su vez va a tener un control del prestador, o sea, algo que no se tenía y evitamos gastos que eran superfluos o doble superposición de estudio a veces innecesarios”, expresó el ministro de Salud, Federico Mangione.

El funcionario destacó que "desde el Círculo Médico nunca se opusieron al control", y, sobre el IPS resaltó que "hay que seguir insistiendo en cuidar esta obra social, que es fundamental en nuestra provincia y es una de las que menos déficit tiene en el país".

“Esto va a llevar su tiempo porque la implementación del sistema no se hace de un día para el otro” aclaró y señaló “nos vamos a ir adaptando de a poquito, lo que sí, vamos a insistir en controlar constantemente las dos instituciones”.

Por su parte, la presidente del Círculo Médico de Salta, Adriana Falco, manifestó que “es un reinicio de las relaciones, con normas claras".

Señaló que se acordaron puntos reclamados como el pago de los honorarios, en tiempos más acotados, también introducir el pago de consultas digitales, también se incorporan cláusulas con la posibilidad de negociar con el IPS con respecto a honorarios, tanto de consultas, como de prácticas.

“También se han tocado normas de auditoría, algo que creo que también va a ir en beneficio de los afiliados. El tema de regirse por guías clínicas, por normas nacionales y provinciales de manejo de pacientes, eso unifica un poco la atención”, completó.

Entre las principales novedades y ratificaciones se destacan: