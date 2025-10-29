Polémica en la Técnica Einstein: Educación investigará el cobro por exámenes de ingreso

Falta de insumos: Educación reorganiza personal y recursos en las escuelas
El nuevo secretario de Gestión Educativa habló de la reducción de partidas nacionales y el impacto en la provisión de insumos y mantenimiento escolar.
El nuevo secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, confirmó que el Ministerio de Educación abrió una investigación para determinar si hubo pagos irregulares para rendir exámenes en la Técnica N°2.Educación29/10/2025Ivana Chañi
El Ministerio de Educación de la Provincia inició una investigación administrativa en la Escuela Técnica N°2 “Albert Einstein” de Salta capital, tras conocerse denuncias por presuntos cobros obligatorios a estudiantes que se presentaban a exámenes de ingreso.
El flamante secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, confirmó que la cartera educativa “tomó conocimiento del hecho” y que se busca establecer si existió alguna exigencia de pago, práctica que está expresamente prohibida en el sistema público.
“Hemos puesto en marcha una investigación para averiguar si efectivamente había una obligatoriedad de hacer algún tipo de contribución, lo cual está prohibido normativamente”, señaló Becker.
El funcionario explicó que, si se comprueba la irregularidad, podría haber sanciones para los responsables.
“Habrá que investigar quiénes son los responsables, porque la educación pública debe garantizar la gratuidad total”, remarcó.
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, adelantó que el Ministerio revisará la normativa que regula las cooperadoras, a la que calificó de “desactualizada”, y que se buscará transparentar los aportes voluntarios de las familias.
