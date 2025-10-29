Polémica en la Técnica Einstein: Educación investigará el cobro por exámenes de ingreso

El Ministerio de Educación de la Provincia inició una investigación administrativa en la Escuela Técnica N°2 “Albert Einstein” de Salta capital, tras conocerse denuncias por presuntos cobros obligatorios a estudiantes que se presentaban a exámenes de ingreso.

El flamante secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, confirmó que la cartera educativa “tomó conocimiento del hecho” y que se busca establecer si existió alguna exigencia de pago, práctica que está expresamente prohibida en el sistema público.

“Hemos puesto en marcha una investigación para averiguar si efectivamente había una obligatoriedad de hacer algún tipo de contribución, lo cual está prohibido normativamente”, señaló Becker.

El funcionario explicó que, si se comprueba la irregularidad, podría haber sanciones para los responsables.

“Habrá que investigar quiénes son los responsables, porque la educación pública debe garantizar la gratuidad total”, remarcó.