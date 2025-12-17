Abren las inscripciones de la Colonia de Verano para adultos mayores

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, informó que a partir de este jueves 18 de diciembre se abrirán las inscripciones para las Colonias de Verano para adultos mayores.

“El año pasado fue una prueba piloto y funcionó muy bien. Este año, las colonias van a ser en el natatorio Juan Domingo Perón (frente a plaza Alvarado) y en el Complejo Nicolás Vitale de B° El Tribuno”, describió Barraguirre, e informó que cada una de ellas tendrá un cupo de 200 personas.

En tanto, indicó que para realizar la inscripción es necesario ir a cualquiera de estos dos puntos con DNI y certificado médico; en caso de no tener este último, se hará una inscripción provisoria hasta tanto se pueda completar el trámite.

“El plazo es hasta que completemos el cupo, les recomiendo que se acerquen lo antes posible”, advirtió.

Finalmente, Barraguirre apuntó que la colonia comenzará el próximo 2 de enero y extenderá sus actividades hasta el 31 del mismo mes.