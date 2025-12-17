La iniciativa contó con la participación de cientos de vecinos, quienes depositaron en el punto de acopio aparatos en desuso como computadoras, televisores, ventiladores, heladeras, impresoras, entre otros.
Abren las inscripciones de la Colonia de Verano para adultos mayores
El servicio municipal tendrá lugar en el natatorio de Plaza Alvarado y en el de B° El Tribuno, con cupo para 200 personas en cada uno de los espacios. Tan solo es necesario presentar DNI y certificado médico.Salta17/12/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre, informó que a partir de este jueves 18 de diciembre se abrirán las inscripciones para las Colonias de Verano para adultos mayores.
“El año pasado fue una prueba piloto y funcionó muy bien. Este año, las colonias van a ser en el natatorio Juan Domingo Perón (frente a plaza Alvarado) y en el Complejo Nicolás Vitale de B° El Tribuno”, describió Barraguirre, e informó que cada una de ellas tendrá un cupo de 200 personas.
En tanto, indicó que para realizar la inscripción es necesario ir a cualquiera de estos dos puntos con DNI y certificado médico; en caso de no tener este último, se hará una inscripción provisoria hasta tanto se pueda completar el trámite.
“El plazo es hasta que completemos el cupo, les recomiendo que se acerquen lo antes posible”, advirtió.
Finalmente, Barraguirre apuntó que la colonia comenzará el próximo 2 de enero y extenderá sus actividades hasta el 31 del mismo mes.
El convenio, con una vigencia de tres años, incorpora herramientas de digitalización, refuerza los controles y auditorías, garantiza la libre elección del profesional y fija reglas claras para aranceles y prestaciones, con el objetivo de mejorar la atención a los afiliados del IPS.
Dos vuelos afectados en Salta por el paro de controladores aéreos
La medida de fuerza de ATEPSA ya impacta en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, con vuelos demorados y reprogramaciones. El conflicto continúa y hay audiencia en el Ministerio de Trabajo.
Hoy cobran el aguinaldo los municipales
La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Salta confirmó que este 17 de diciembre se abona el Sueldo Anual Complementario (SAC) a todos los empleados comunales.
Una aeronave pequeña aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Salta
Momentos de tensión se vivieron en la terminal aérea salteña tras el aterrizaje de una aeronave con un desperfecto técnico. El operativo involucró a distintas fuerzas de seguridad.
La Coordinadora General de la Escuela de Emprendedores municipal, Claudia Vilte, destacó el balance positivo del año, en el que se ampliaron los cursos, se incorporó la carrera de Operario en Inteligencia Artificial y se fortaleció el vínculo con empresas y organismos locales para vincular la formación con la demanda laboral.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.
Diputados aprobaron el acuerdo entre Salta y Catamarca para los proyectos “Sal de Oro” y “Diablillos – Plata”Política16/12/2025
El proyecto, enviado por el Ejecutivo, establece políticas de cooperación y fomento entre ambas provincias. Se explicó que tanto regalías como impuestos se repartirán en partes iguales entre las jurisdicciones.