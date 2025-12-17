Dos vuelos afectados en Salta por el paro de controladores aéreos

Hoy cobran el aguinaldo los municipales
La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Salta confirmó que este 17 de diciembre se abona el Sueldo Anual Complementario (SAC) a todos los empleados comunales.
La medida de fuerza de ATEPSA ya impacta en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, con vuelos demorados y reprogramaciones. El conflicto continúa y hay audiencia en el Ministerio de Trabajo.Salta17/12/2025Ivana Chañi
El paro de los controladores aéreos nucleados en ATEPSA comenzó a sentirse este miércoles en Salta y en distintos aeropuertos del país, en el marco de un reclamo salarial que se arrastra desde septiembre del año pasado. La medida afecta franjas horarias específicas y continuará durante los próximos días.
Así lo confirmó Juan Pablo Armanino, prosecretario del Interior de A.P.A., quien explicó a la prensa que las acciones responden a la falta de respuestas del Gobierno nacional y al incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. “No tenemos respuestas salariales y se están vulnerando derechos acordados”, señaló.
En Salta, el conflicto ya provocó la afectación de al menos dos vuelos durante la jornada: uno de Aerolíneas Argentinas y otro de JetSmart, cuyos pasajeros están siendo reubicados a lo largo del día. La medida de este miércoles se desarrolla entre las 8 y las 11, mientras que para este jueves está prevista otra franja de 16 a 19 horas.
Armanino indicó además que este miércoles, desde las 10 de la mañana, se desarrolla una audiencia en el Ministerio de Trabajo, instancia clave para intentar destrabar el conflicto. “Hemos pedido diálogo desde hace meses y no ha llegado. Hoy los salarios son insuficientes y eso empujó a estas medidas”, sostuvo.
Desde el sector remarcaron que seguirán informando la evolución del conflicto a través de los canales oficiales de ATEPSA y de las organizaciones vinculadas a la actividad aeronáutica, con la expectativa de que se alcance una solución en las próximas horas.
Momentos de tensión se vivieron en la terminal aérea salteña tras el aterrizaje de una aeronave con un desperfecto técnico. El operativo involucró a distintas fuerzas de seguridad.
La Coordinadora General de la Escuela de Emprendedores municipal, Claudia Vilte, destacó el balance positivo del año, en el que se ampliaron los cursos, se incorporó la carrera de Operario en Inteligencia Artificial y se fortaleció el vínculo con empresas y organismos locales para vincular la formación con la demanda laboral.
Se realizará este viernes 19 de diciembre, de 15 a 19 horas, en Avenida Independencia 910. La muestra reunirá los trabajos de los estudiantes de más de 50 talleres de formación y oficios. También se brindará información sobre los cursos de verano que comenzarán el 5 de enero.
Con el objetivo de fortalecer la oferta de los puesteros y dar mayor acceso a los vecinos, el martes 23 y miércoles 24 habrá horarios de atención especial. La medida aplicará para el predio central, anexo y mercaditos de la ciudad. Además este 20 y 21 se realizará “La Navidad en el Mercado”.
La iniciativa se desarrolló de manera articulada entre la Municipalidad, EDESA, UPATECO y la Secretaría de la Mujer, fortaleciendo la formación en oficios para mujeres en el interior de la provincia.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.