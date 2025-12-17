Dos vuelos afectados en Salta por el paro de controladores aéreos

La medida de fuerza de ATEPSA ya impacta en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, con vuelos demorados y reprogramaciones. El conflicto continúa y hay audiencia en el Ministerio de Trabajo.

Salta17/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

aeropuerto salta
Imagen ilustrativa

El paro de los controladores aéreos nucleados en ATEPSA comenzó a sentirse este miércoles en Salta y en distintos aeropuertos del país, en el marco de un reclamo salarial que se arrastra desde septiembre del año pasado. La medida afecta franjas horarias específicas y continuará durante los próximos días.

Así lo confirmó Juan Pablo Armanino, prosecretario del Interior de A.P.A., quien explicó a la prensa que las acciones responden a la falta de respuestas del Gobierno nacional y al incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. “No tenemos respuestas salariales y se están vulnerando derechos acordados”, señaló.

controladores-aereos-aeropuertos-paro-atepsaParo de controladores aéreos: cronograma

En Salta, el conflicto ya provocó la afectación de al menos dos vuelos durante la jornada: uno de Aerolíneas Argentinas y otro de JetSmart, cuyos pasajeros están siendo reubicados a lo largo del día. La medida de este miércoles se desarrolla entre las 8 y las 11, mientras que para este jueves está prevista otra franja de 16 a 19 horas.

Armanino indicó además que este miércoles, desde las 10 de la mañana, se desarrolla una audiencia en el Ministerio de Trabajo, instancia clave para intentar destrabar el conflicto. “Hemos pedido diálogo desde hace meses y no ha llegado. Hoy los salarios son insuficientes y eso empujó a estas medidas”, sostuvo.

Desde el sector remarcaron que seguirán informando la evolución del conflicto a través de los canales oficiales de ATEPSA y de las organizaciones vinculadas a la actividad aeronáutica, con la expectativa de que se alcance una solución en las próximas horas.

