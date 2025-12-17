Se recolectaron más de tres toneladas de residuos electrónicos en Casa de Gobierno

La iniciativa contó con la participación de cientos de vecinos, quienes depositaron en el punto de acopio aparatos en desuso como computadoras, televisores, ventiladores, heladeras, impresoras, entre otros.

Salta17/12/2025

Se realizó la quinta edición de la Campaña RAEE, una iniciativa orientada a promover el cuidado del ambiente a través del manejo responsable de residuos eléctricos y electrónicos, reduciendo su impacto y fomentando la economía circular.

La estrategia de recolección se llevó a cabo en el Centro Cívico Grand Bourg y contó con la participación de cientos de vecinos, quienes depositaron más de 3,5 toneladas de aparatos como computadoras, licuadoras, radios, heladeras, ventiladores, televisores, impresoras, antenas, caloventores y equipos de aire acondicionado.

Asimismo, organismos de la Administración Pública Provincial se sumaron a la campaña con la entrega de equipamiento.

Al respecto, el secretario de Modernización, Martín Güemes expresó su satisfacción por la participación ciudadana en esta iniciativa. “Cada vez más salteños comprenden el riesgo que implica disponer los residuos eléctricos y electrónicos junto con la basura común, ya que eso genera contaminación directa”, dijo.

Además, destacó que parte del material recolectado será destinado a escuelas técnicas, donde podrá ser utilizado con fines educativos y de reciclaje, transformando lo que antes era descartado en una herramienta para el aprendizaje.

El funcionario señaló que la campaña ya se realizó en la ciudad de Salta, en el Parque San Martín y en el Centro Cívico Municipal. En el interior provincial, la iniciativa tuvo lugar en Chicoana y Cafayate.

Se destaca que el organismo provincial hizo entrega de plantines a los participantes que aportaron elementos, como forma de agradecimiento por su compromiso con el cuidado del ambiente.

Esta iniciativa fue por la colaboración del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, a través del Vivero Provincial ubicado en la Reserva Natural Finca Las Costa y por el Vivero Municipal.

En la oportunidad, se entregaron plantines de distintas especies, entre ellas lapacho rosado y amarillo, jacarandá, suculentas, fresno, paraíso, molle y cala.

