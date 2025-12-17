El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.
Planifican controles interfuerzas en sectores estratégicos de los departamentos Orán y San Martín
En una mesa de análisis, autoridades provinciales, judiciales y de las Fuerzas de Seguridad que operan en la provincia, con el objetivo de evaluar los resultados operacionales del plan y definir líneas de acción preventiva para el período 2026.Salta17/12/2025
Este miércoles se llevó a cabo en el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional en Orán una mesa de análisis interfuerzas en el marco del Plan Güemes, que estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras.
En la misma se realizó un balance del primer año de su ejecución. Las fuerzas expusieron sobre las intervenciones que realizaron y los resultados operativos que lograron por medio del trabajo conjunto orientado a afianzar la lucha contra las organizaciones narcocriminales que operan en la frontera norte.
Participaron del encuentro, el fiscal Federal de Orán, Marcos Romero, el jefe de la Región IX de Gendarmería Nacional en Salta, Marcelo de la Cruz y Diego Bustos, jefe de la Policía de Salta.
El servicio municipal tendrá lugar en el natatorio de Plaza Alvarado y en el de B° El Tribuno, con cupo para 200 personas en cada uno de los espacios. Tan solo es necesario presentar DNI y certificado médico.
La iniciativa contó con la participación de cientos de vecinos, quienes depositaron en el punto de acopio aparatos en desuso como computadoras, televisores, ventiladores, heladeras, impresoras, entre otros.
El convenio, con una vigencia de tres años, incorpora herramientas de digitalización, refuerza los controles y auditorías, garantiza la libre elección del profesional y fija reglas claras para aranceles y prestaciones, con el objetivo de mejorar la atención a los afiliados del IPS.
Dos vuelos afectados en Salta por el paro de controladores aéreos
La medida de fuerza de ATEPSA ya impacta en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, con vuelos demorados y reprogramaciones. El conflicto continúa y hay audiencia en el Ministerio de Trabajo.
Hoy cobran el aguinaldo los municipales
La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Salta confirmó que este 17 de diciembre se abona el Sueldo Anual Complementario (SAC) a todos los empleados comunales.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
Diputados aprobaron el acuerdo entre Salta y Catamarca para los proyectos “Sal de Oro” y “Diablillos – Plata”Política16/12/2025
El proyecto, enviado por el Ejecutivo, establece políticas de cooperación y fomento entre ambas provincias. Se explicó que tanto regalías como impuestos se repartirán en partes iguales entre las jurisdicciones.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.