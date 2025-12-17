Planifican controles interfuerzas en sectores estratégicos de los departamentos Orán y San Martín

En una mesa de análisis, autoridades provinciales, judiciales y de las Fuerzas de Seguridad que operan en la provincia, con el objetivo de evaluar los resultados operacionales del plan y definir líneas de acción preventiva para el período 2026.

Este miércoles se llevó a cabo en el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional en Orán una mesa de análisis interfuerzas en el marco del Plan Güemes, que estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras.

En la misma se realizó un balance del primer año de su ejecución. Las fuerzas expusieron sobre las intervenciones  que realizaron y los resultados operativos que lograron  por  medio del trabajo conjunto orientado a afianzar la lucha contra las organizaciones narcocriminales que operan en la frontera norte.

Participaron del encuentro, el fiscal Federal de Orán, Marcos Romero, el jefe de la Región IX de Gendarmería Nacional en Salta, Marcelo de la Cruz y Diego Bustos, jefe de la Policía de Salta.

