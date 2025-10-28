La Técnica N°2 cobra $10.000 para rendir el ingreso: más de 500 van al recuperatorio y vuelven a pagar

Padres de jóvenes aspirantes a ingresar a la Técnica N°2 Alberto Einstein advirtieron que debieron pagar 10 mil pesos para que sus hijos rindieran el examen de ingreso, a pesar de tratarse de una escuela pública. La situación generó indignación cuando se enteraron de que, para poder rendir el examen recuperatorio programado para el 5 de noviembre, debían abonar otra vez la misma suma.

“Ya pagamos 10 mil pesos y ahora tenemos que pagar de nuevo para el recuperatorio. Es mucho dinero para una escuela pública”, contó por Aries una madre que no encontró explicaciones al cobro.

Según el listado difundido por la escuela, de los 550 alumnos que rindieron la primera evaluación, solo un bajo porcentaje aprobó, por lo que los restantes tendrán que presentarse nuevamente y, según la normativa de la institución, cumplir con el pago para poder hacerlo.

Padres consultados expresaron su malestar por la falta de alternativas digitales para la inscripción y cuestionaron el cobro obligatorio en una escuela pública. “Tenemos que dejar de trabajar, hacer fila bajo la lluvia y pagar otra vez. No hay explicación clara de por qué esto sucede”, aseguró otra mujer que permaneció en la fila desde las cuatro de la mañana.