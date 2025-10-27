Durand lanzó un operativo de limpieza de afiches y carteles en la ciudad

El intendente de Salta publicó un video en redes donde destacó que los equipos municipales ya trabajan en la limpieza de la vía pública tras las elecciones. Reclamó a las fuerzas políticas.

Luego de las elecciones del domingo, el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, difundió un mensaje en redes sociales para pedir la colaboración de los partidos políticos en el retiro de la cartelería electoral.

“Las elecciones ya terminaron. Vamos a seguir recuperando la ciudad, no paramos, pero la dejamos limpia y linda. Les pido a todos los partidos y fuerzas políticas que colgaron carteles en los postes que también nos ayuden, que saquen lo que pusieron y lo guarden”, expresó Durand en un video publicado en sus cuentas oficiales.

El jefe comunal señaló que los equipos municipales ya trabajan en el retiro de carteles y pasacalles colocados en distintos puntos de la ciudad. “Después de las elecciones seguimos trabajando por una ciudad más limpia y ordenada”, destacó el texto que acompañó la publicación.

Finalmente, el intendente reiteró su llamado a la responsabilidad compartida: “Entre todos, cuidemos el espacio que compartimos”, concluyó.

