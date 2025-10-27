Tras el triunfo de La Libertad Avanza en Buenos Aires, el presidente adelantó medidas para la segunda mitad de su mandato y destacó la estabilidad de los mercados.
Elecciones 2025: la prensa internacional reaccionó a la victoria de La Libertad Avanza
Medios de todo el mundo destacaron el triunfo de Milei y analizaron su impacto político y económico en Argentina.Política27/10/2025
La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas llegó a la prensa internacional, que se hizo eco de un nuevo triunfo electoral de Javier Milei, una figura que genera repercusiones en todo el mundo.
Durante su discurso en el búnker libertario, el Presidente destacó su gestión y remarcó: "El país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria. Nos dedicamos a evitar que la Argentina caiga por el precipicio y somos reconocidos en el mundo entero por lo que hemos hecho".
El oficialismo se impuso a nivel nacional con el 40,78% de los votos y logró triunfos en provincias clave como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
De cara a sus próximos dos años de gestión, Milei sostuvo que hay que "afianzar el camino reformista" que viene llevando el Gobierno para "consolidar el crecimiento y despliegue definitivo".
Así comunicó la prensa internacional el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas
"Aunque el resultado aún está lejos de darle a Milei una mayoría en el Congreso (que sigue estando en manos de los peronistas), los analistas argentinos lo describen ampliamente como sorprendente, dados los recientes golpes a la popularidad del libertario, desde las acusaciones de corrupción que involucran a su hermana hasta la actual crisis económica", escribió el diario británico The Guardian.
Bloomberg aseguró que este resultado le dará a Milei "apoyo sólido en el Congreso para seguir aplicando políticas agresivas de libre mercado que le han valido elogios y un salvavidas financiero por parte de Donald Trump".
Por su parte, el diario El País de España señaló que "ha sido un triunfo inesperado por su magnitud y presentado como épico por el ultraderechista. Ha tenido motivos suficientes para celebrar".
En la misma línea, el diario El Mundo señaló en su título que la elección fue "sorprendente" y remarcó la "claridad" de la victoria sobre el peronismo.
A su vez, el diario brasileño Folha de Sao Paulo apuntó que el oficialismo logró la victoria electoral a pesar de los escándalos que mercaron su campaña.
Con información de Ámbito
