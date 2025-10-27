Donald Trump felicitó a Javier Milei por su “aplastante victoria” en las legislativas

El mandatario estadounidense celebró el resultado de La Libertad Avanza y aseguró que “el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

Política27/10/2025

Donald Trump felicitó a Javier Milei por el triunfo electoral que la Libertad Avanza logró en las elecciones legislativas. El Presidente de Estados Unidos se refirió a la situación política de la Argentina a través de Truth Social.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina! ¡Está haciendo un trabajo excelente!“, escribió Trump en la primera parte de su mensaje.

Para cerrar, Trump agregó: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”. El resultado es importante para el gobierno, en un contexto de fuertes críticas por diversas razones.

En términos electorales, el gobierno encabezado por Javier Milei ganó en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Y alcanzó más de un 40% de los votos en el país.

La victoria electoral le quitó urgencia a los cambios de Gabinete y Milei demorará las definiciones

La respuesta de Javier Milei al mensaje de Donald Trump

Poco después de que Trump lo felicitara, Milei le respondió a través de su perfil en X (@JMilei). “Gracias, Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina”, dijo Milei, en una primera parte.

“Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, agregó Milei.

El presidente argentino cerró su publicación con los emojis de las banderas de ambas naciones, unas manos entrelazándose y el acrónimo MAGA (Make America Great Again). No es la primera vez que ambos presidentes intercambian mensajes y declaraciones públicas en este sentido.

Con información de TN

