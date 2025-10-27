Tras el triunfo de La Libertad Avanza en Buenos Aires, el presidente adelantó medidas para la segunda mitad de su mandato y destacó la estabilidad de los mercados.
Donald Trump felicitó a Javier Milei por su “aplastante victoria” en las legislativas
El mandatario estadounidense celebró el resultado de La Libertad Avanza y aseguró que “el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.Política27/10/2025
Donald Trump felicitó a Javier Milei por el triunfo electoral que la Libertad Avanza logró en las elecciones legislativas. El Presidente de Estados Unidos se refirió a la situación política de la Argentina a través de Truth Social.
“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina! ¡Está haciendo un trabajo excelente!“, escribió Trump en la primera parte de su mensaje.
Para cerrar, Trump agregó: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”. El resultado es importante para el gobierno, en un contexto de fuertes críticas por diversas razones.
En términos electorales, el gobierno encabezado por Javier Milei ganó en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Y alcanzó más de un 40% de los votos en el país.
La respuesta de Javier Milei al mensaje de Donald Trump
Poco después de que Trump lo felicitara, Milei le respondió a través de su perfil en X (@JMilei). “Gracias, Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina”, dijo Milei, en una primera parte.
“Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, agregó Milei.
El presidente argentino cerró su publicación con los emojis de las banderas de ambas naciones, unas manos entrelazándose y el acrónimo MAGA (Make America Great Again). No es la primera vez que ambos presidentes intercambian mensajes y declaraciones públicas en este sentido.
Con información de TN
Flavia Royón: “Salta no quiere volver atrás; trabajaremos por un Senado federal”
La senadora nacional electa por Primero los Salteños destacó la importancia de representar a Salta con análisis y proyectos concretos, y anticipó que su perfil será opositor pero constructivo.
“Nos vemos el miércoles, negra de mierda”: la denuncia de periodista salteña al cubrir a Patricia Bullrich
Lula González relató que fue sujetada con fuerza por efectivos policiales y agredida verbalmente por uno de ellos. “Me dijo ‘nos vemos el miércoles, negra de mierda’”, contó.
Milei se consolida en Salta y a nivel nacional, según Gebhard
El consultor político señaló que la fuerza libertaria logró imponerse en los tres principales indicadores electorales, y que la sociedad eligió seguir adelante con el cambio impulsado por el líder de La Libertad Avanza.
Olmedo, exultante: “Salta es liberal”
El dirigente de La Libertad Avanza destacó la victoria del espacio en las elecciones del domingo, donde obtuvieron cuatro de las seis bancas en juego. “Es la quinta vez que le ganamos al gobierno provincial”, remarcó.
Olmedo pidió por la boleta única de papel en Salta: “Eficiente, económica y segura”
Tras el triunfo electoral, el dirigente libertario reclamó avanzar con la implementación de la boleta única. “Demostró ser más eficiente, más económica y más segura”, sostuvo.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.